Esportes Olímpicos Pernambucanos do pentatlo moderno buscam primeiras vagas para os Jogos Pan-americanos Lima 2027 Nova geração disputa Sul-americano e Pan-americano Júnior a partir de domingo, em Buenos Aires, com campeões se garantindo em Lima

O pentatlo moderno do Brasil pode garantir suas primeiras vagas nos Jogos Pan-americanos Lima 2027 a partir da próxima semana. Isso porque a seleção júnior disputa o Campeonato Sul-americano e Pan-americano Júnior, em Buenos Aires (Argentina), entre os dias 2 e 5 de novembro, que distribui uma vaga direta aos campeões das disputas individuais feminina e masculina.

Sete atletas brasileiros brigam por estas duas vagas: Ana Clara Bezerra, João Victor Acioly e Rômulo Bandeira, que integram o projeto Penta Jovem Recife (PE); e Flávia Souza, Nicole Faria, Claudinei Almeida e Guilherme Martini, todos representantes do Colégio Militar de Curitiba (PR).

“A expectativa é grande, já que estamos falando da principal prova da temporada. Trabalhamos bastante nos últimos meses e vamos com um time forte tanto no masculino como no feminino para trazer essas vagas para o Brasil. No caso do pentatlo moderno, os Jogos Pan-americanos são o caminho mais fácil para os Jogos Olímpicos e seria muito importante já garantir ao menos um atleta em Lima 2027 para dar maior tranquilidade neste ciclo”, afirmou Almir Claudino, coordenador técnico do Penta Jovem Recife, que acompanhará o trio Ana Clara, João Victor e Rômulo em Buenos Aires.

A competição tem início na manhã de domingo, 2, com a fase de ranqueamento da esgrima. As disputas semifinais começam no dia seguinte, enquanto a definição dos campeões ocorre na terça-feira. Já as provas de revezamento, previstas para quarta-feira, não valem vaga para Lima 2027.

Ana Clara Bezerra, atleta pernambucana de pentatlo moderno - Foto: William Lucas/COB

Na última edição do evento, realizada em 2023, também na capital argentina, João Victor Acioly se sagrou campeão da prova masculina. Já Ana Clara Bezerra foi a brasileira mais bem colocada no feminino, terminando em quarto lugar. No entanto, à época, a prova de obstáculos ainda não havia sido incluída como uma das disciplinas do pentatlo moderno.

Cabe destacar também que as vagas distribuídas em Buenos Aires para os Jogos Pan-americanos são nominais. Ou seja, os vencedores das provas estarão automaticamente classificados para Lima 2027. Outro aspecto importante é que cada país tem direito a uma cota máxima de três pentatletas por prova no Pan, porém isto não se aplica aos vencedores desta competição. Sendo assim, os campeões na Argentina garantem uma vaga adicional ao seu país daqui a dois anos, no Peru.

Confira a programação completa do evento:

2 de novembro

9h – Esgrima: fase de ranqueamento (feminino e masculino)

3 de novembro

9h – Semifinal feminino

15h – Semifinal masculino

4 de novembro

9h – Final feminino

17h – Final masculino

5 de novembro

8h – Revezamento feminino

12h – Revezamento masculino

16h – Revezamento misto



Com informações da assessoria

