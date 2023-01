Pernambucanos iniciam disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023

A- A+

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de base do país, começa nesta terça (3). Quatro clubes pernambucanos estarão na competição sub-20, de olho tanto no título como no lançamento de jovens revelações que podem ser usadas nos times profissionais ou negociadas, ajudando nos cofres.



Hora de a base brilhar

Situado no Grupo 1, ao lado de Tanabi/SP, Real Ariquemes/RO e Portuguesa/SP, o Náutico nunca chegou até as oitavas de final da Copinha. Meta que espera superar na edição de 2023 do torneio, sob o comando do técnico gaúcho Filipe Mattos, que assumiu o time após a disputa do Campeonato Pernambucano sub-20, em setembro deste ano.

“Tenho 15 anos de profissão. Já passei pelas bases de São José/RS, Joinville/SC, Tubarão/SC, Atlético/MG, sendo campeão sub-15, além de Chapecoense e Hercílio Luz/SC. Estou contente de ter essa experiência agora no Nordeste. A Copinha é uma competição que pede muita atenção aos detalhes, principalmente à recuperação dos atletas, já que vamos com um elenco reduzido e com um intervalo curto entre os jogos, somado ao calor nessa época em São Paulo”, frisou o treinador.

“Caímos em um grupo com a Portuguesa, que foi semifinalista em 2018, o Real Ariquemes, campeão em Rondônia, e o Tanabi, time da região que terá o apoio da torcida local. Seja por questões técnicas, físicas ou mentais, as dificuldades serão grandes”, ressaltou.

Buscando a melhor campanha

No Grupo 30, ao lado de Botafogo/PB, Canaã/BA e Ibrachina/SP, o Santa Cruz espera repetir ao menos a melhor campanha da equipe na Copinha, que chegou até as quartas de final em 1992. Para isso, o técnico Felipe Alves destacou alguns nomes que podem brilhar na competição.

“Temos Eduardo, um zagueiro de muita capacidade técnica e ambidestro. Ezequiel, um atacante de lado muito bom no um contra um, e Kevin, também atacante com experiência nas bases de Bahia e Internacional. Participei das últimas campanhas do clube na Copinha e acho que esse grupo atual é o mais difícil. O Canaã vem bem, assim como o Botafogo/PB, além do Ibrachina, que tem um projeto novo, mas já com bons resultados”, frisou.

O Sport está no Grupo 11, estreando nesta tarde, às 13h, perante o Volta Redonda/RJ, em Cravinhos/SP. Além do time carioca, Comercial/SP e Inter de Limeira/SP são os outros dois adversários da equipe dirigida pelo técnico Sued Lima.

"É um grupo difícil, talvez um dos mais equilibrados da competição. Tem times de São Paulo, com tradição na base, mas estamos preparados para isso. Tem o Volta Redonda, que fez uma grande campanha no Carioca este ano. Esperamos dificuldades, mas, ao mesmo tempo em que elas vão existir, será necessário que nossos atletas evoluam", enfatizou o treinador.

Além do Trio de Ferro, o Retrô também representará Pernambuco na competição. O clube está no Grupo 18, junto com América/MG, Ponte Preta/SP e Vocem/SP.

Veja também

FUTEBOL AMERICANO Jogador do Buffalo Bills, da liga de futebol americano, desmaia em campo durante partida; veja vídeo