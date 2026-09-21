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FUTEBOL DE PATINS Pernambucanos lideram disputa pelo gol mais bonito do Mundial de Futins; saiba como votar Torcida tem até a próxima segunda-feira (28) para votar em Breton Borges e Phillipp Leite nas redes sociais

Representando o Brasil no topo da modalidade, os pernambucanos Breton Borges, de 38 anos, e Phillipp Leite, de 41, cravaram presença na fase final do prêmio inédito de gol mais bonito da Copa do Mundo de Futebol de Patins (Futins) de 2024, disputada em Trabzon, na Turquia.





A Federação Internacional (FIFS) divulgou os vídeos dos três gols finalistas no último domingo (20). Na primeira etapa da disputa, avaliada pelo Júri FIFS, com peso de 60%, o voleio de Breton recebeu a pontuação máxima de 60 pontos, colocando o capitão da Seleção na liderança provisória da disputa.





O atleta Ebrahim, do Irã, ficou em segundo lugar, com 55 pontos, enquanto Phillipp conquistou a terceira colocação, com 50 pontos.





Agora, a decisão do grande campeão está oficialmente nas mãos do público, que será responsável pelos 40 pontos restantes em uma votação aberta nos perfis oficiais da FIFS no Instagram.



Saiba como votar

A votação popular está aberta e segue até a próxima segunda (28). Cada torcedor pode registrar até três votos válidos no total, sendo um voto em cada um dos três perfis oficiais do evento no Instagram: @fifisworldcup, @iptc_page e @mehdisalmanpour1.



Para que o voto seja validado pela organização, é necessário realizar três etapas em cada página:

Seguir o perfil oficial;



Curtir a publicação dos vídeos;



Comentar o número da jogada escolhida: Goal 1, Goal 2 ou Goal 3.

O gol de Breton está identificado como Goal 1, enquanto o de Phillipp é o Goal 3.

Phillipp Leite e Breton Borges durante o Mundial de FutinsEscreva a legenda aqui. Foto: Instagram / @navidadehsary



A FIFS destaca que haverá auditoria de integridade: apenas votos reais serão aceitos. Contas falsas, automação ou bots terão seus votos desqualificados.



Ao fim do prazo, os votos válidos das três páginas serão convertidos nos 40 pontos do público e somados às notas do júri técnico para coroar o grande vencedor, que será divulgado também nos perfis oficiais.



Conheça a relação entre os indicados

Por trás da disputa pelo troféu individual, existe uma trajetória de mais de uma década marcada por respeito e espelhamento.



Quando Breton começou a patinar, em 2010, Phillipp já era um dos principais nomes da modalidade no país, sendo o primeiro brasileiro a ser artilheiro de uma Copa do Mundo de Futins, na Itália, no mesmo ano.



"Estar numa disputa com o cara que eu me espelhei no começo, para mim é surreal. Quando eu entrei no esporte, em 2010, Phillipp estava voltando do Mundial como artilheiro. Eu via ele daquela forma e me espelhava muito nele", revelou.

Phillipp Leite e Breton Borges durante o Mundial de Futins. Foto: Instagram / @navidadehsary



Phillipp retribuiu o carinho ao lembrar do momento em que soube do impacto de sua trajetória sobre o companheiro de Seleção.



"Ele [Breton Borges] já disse a mim duas vezes: 'Quando eu te vi jogar, eu disse: Eu quero ser igual a esse cara'. Quando o pessoal no mundo todo admira ele, bota ele lá em cima e ele fala para mim: 'Eu me inspirei em você' Isso é irado. Ele é muito, muito bom", celebrou.

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