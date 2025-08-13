A- A+

Corrida Pernambucanos marcam presença no Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), maior evento da modalidade Henrique Cordeiro e William Brito estarão disputado, no final do mês, a "Copa do Mundo das Trilhas"

Pernambuco estará representado em dose dupla no Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), ultramaratona de montanha que ocorre desde 2003, nos Alpes, atravessando França, Itália e Suíça. Henrique Cordeiro e William Brito, corredores e sócios da PTR (Project Trail Run), uma das maiores organizadoras de corridas de trilha do estado, participarão da chamada "Copa do Mundo" da modalidade, que será realizada entre os dias 25 a 31 de agosto, em Chamonix. Presenças que reforçam uma conquista inédita e visibilidade em um esporte em crescimento.

“Fomos sorteados para disputar o UTMB após apresentarmos alguns requisitos para participar, como experiência em outras provas acima dos 100 quilômetros. Esse é um evento que reúne mais de 10 mil atletas de 100 países, com os melhores do mundo da modalidade participando e nós seremos os primeiros representantes do estado”, afirmou Henrique, nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Pernambuco.

Disputa

A corrida parte da cidade de Chamonix, a 600 km ao sul de Paris, na França. As provas principais variam de 50 a 170 km, com até 10 mil metros de altimetria. Por causa da altitude, a temperatura pode oscilar entre 30 °C e -10 °C.

Henrique disputará a de 170km, enquanto William estará representando Pernambucano na de 100km, a CCC(Courmayeur – Champex – Chamonix), passando pelas cidades italiana, suíça e francesa, respectivamente.

Diante de provas de dificuldade extrema, William contou como é feita a preparação. “Nós, que somos corredores de Pernambuco, não temos essa altimetria aqui. Para treinar, precisamos nos afastar um pouco, ir para cidades do interior, como Gravatá e Pombos, ou fazer provas no Sul-Sudeste, que possuem altimetrias maiores”, explicou.

Além do preparo físico, os atletas que disputam a UTMB Mont-Blanc também precisam ter atenção aos equipamentos obrigatórios. Jaqueta impermeável com capuz, lanterna, apito e mochila de hidratação são alguns itens indispensáveis, além de vestuário adequado.

Representatividade

Pioneiros em levar a bandeira de Pernambuco ao UTMB, os atletas reforçam que a presença no evento também tem um papel de atrair mais atletas do estado e do Nordeste para futuras edições.

“Como organizadores de prova, queremos quebrar esse estigma de que nordestinos não têm como participar de disputas desse tipo. Dentro do esporte, essa é uma representatividade grande. A modalidade está em crescimento e a cada dia aumenta a adesão de atletas do asfalto para as trilhas”, apontou Henrique.

“Nosso propósito é trazer essa experiência para os trilheiros. Temos o PTR justamente com o intuito de promover essas corridas. Já fizemos provas de 7km e de 17km. A diferença é que, nessas disputas, você vai presenciar a natureza, pássaros cantando, cachoeiras, uma experiência diferente que faz as pessoas quererem voltar. Queremos fazer com que as pessoas gostem de provas de trilha para depois procurar mais eventos do tipo, assim como nós fizemos, buscando quem sabe a UTMB”, completou William.

Serra Negra

Criada há dois anos, a PTR já realizou quatro corridas oficiais. A próxima será no dia 18 de outubro, em Serra Negra, distrito de Bezerros, no Agreste pernambucano, com percursos de 7km, 17km e 21km.

Veja também