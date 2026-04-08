Pernambucanos são convocados para campeonato mundial de artes marciais

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A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou, na última segunda-feira (6), a lista dos atletas convocados para a Seleção Brasileira Universitária, que disputa o Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Combate 2026. Uma das Instituições de Ensino Superior (IES) de destaque foi a UNINASSAU Recife, com quatro atletas representando o estado de Pernambuco. A competição reúne esportistas de diversos países e acontece em Brasília, de 07 a 13 de junho, sob organização da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU).

No torneio, a UNINASSAU Recife conta com a presença das atletas de karatê, Camilla Medeiros e Caio Daniel, e de wrestling, Ana Vitória Prado e Emille Suellen. O coordenador de Esportes da Ser Educacional, mantenedora da IES, Hermógenes Brasil, destacou o empenho dos atletas e o impacto dessa formação integrada.

“As convocações são motivo de grande orgulho e refletem, acima de tudo, o empenho, a disciplina e o comprometimento que eles demonstram diariamente. Quando o esporte caminha junto com a educação, formamos atletas de alto rendimento e cidadãos mais preparados”, ressaltou.

Aluno do 5° período do curso de Educação Física da UNINASSAU Recife, Caio Daniel destacou a importância da preparação e a felicidade em sua primeira convocação para seleção universitária.

“É a realização de um sonho e um momento de muita alegria. É resultado do esforço, das renúncias e da dedicação ao longo da minha trajetória. Esse é só o começo de um caminho que exige muito trabalho e estou ainda mais motivado para seguir dando o meu melhor dentro e fora das competições".

Com informações da assessoria

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