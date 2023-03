A- A+

Copa do Brasil 100% dos pernambucanos superam primeira fase da Copa do Brasil depois de sete anos Depois de ter todos os times eliminados no ano passado, Santa Cruz, Náutico e Retrô passaram juntos para a segunda fase do torneio

Sete anos. É esse o período que passou sem todos os clubes pernambucanos avançarem na primeira fase da Copa do Brasil, como aconteceu nessa semana com as classificações de Santa Cruz, Náutico e Retrô. As equipes vão receber de cota R$ 900 mil por chegar à segunda fase, que se somam aos R$ 750 mil pela participação.

O Santa Cruz avançou contra o Democrata-GV pela vantagem do empate dada aos times de melhor posição no ranking da CBF. O Náutico também jogava pelo empate, mas venceu o São Bernardo. Quem precisava da vitória era o Retrô e a Fênix conseguiu diante do Avaí.

A última vez que 100% dos clubes pernambucanos avançaram na primeira fase tinha sido em 2015. Sport, Náutico e Salgueiro passaram por CENE, Brasília e Piauí, respectivamente. Nos outros anos, com três ou quatro representantes, no mínimo um pernambucano deixou a competição de forma precoce.

O melhor desempenho do estado nos últimos anos aconteceu logo após a pior campanha da história. Em 2022, todos os três representantes foram eliminados na primeira fase. Com ambos jogando pelo empate, o Sport perdeu para o Altos e o Náutico para o Tocantinópolis. Já o Salgueiro foi derrotado pelo Santos.

No recorte dos anos desde 2015, o Sport foi eliminado cinco vezes na primeira fase (2016, 19, 20, 21 e 22). O Salgueiro em quatro (16, 17, 21 e 22). O Náutico em três (16, 17 e 22). Santa Cruz e Central foram eliminados uma vez cada nos anos de 2018 e 19, respectivamente.

O Sport, outro representante do estado na competição, só vai começar a jogar a partir da terceira fase. O Leão conquistou essa vantangem com o vice da Copa do Nordeste para o Fortaleza, que se classificou para a Libertadores.

Confira o desempenho dos pernambucanos na Copa do Brasil desde 2015

*eliminados

2015

Sport x CENE (2x1 e 4x1)

Náutico x Brasília (1x0 e 2x0)

Salgueiro x Piauí (5x1)

2016

Náutico x Vitória da Conquista (0x0 e 1x1) Timba eliminado pelo gol fora de casa. *

Santa Cruz x Rio Branco-ES (1x0 e 0x0)

Sport x Aparecidense (0x2 e 1x2) (4x1 agregado) *

Salgueiro x Ferroviária (0x1 e 1x1) *

2017

CSA 1 x 4 Sport

Guarani de Juazeiro 1 x 0 Náutico *

Sinop 1 x 0 Salgueiro *

2018

Santos-AP 1 x 2 Sport

Cordino 1 x 1 Náutico (Timba avançou pela vantagem do empate)

Fluminense de Feira 2 x 0 Santa Cruz *

Novo 2 x 3 Salgueiro

2019

Tombense 3 x 0 Sport *

Imperatriz 1 x 1 Náutico

Sinop 1 x 2 Santa Cruz

Central 1 x 1 Ceará (Patativa eliminada) *

2020

Afogados 3 x 0 Atlético Acreano

Toledo 0 x 2 Náutico

Operário VG 0 x 0 Santa Cruz

Brusque 2 x 1 Sport *

2021

Retrô 1 x 0 Brusque

Ypiranga 0 x 4 Santa Cruz

Salgueiro 0 x 3 Corinthians *

Juazeirense 3 x 2 Sport *

2022

Altos 1 x 0 Sport *

Tocantinópolis 1 x 0 Náutico *

Salgueiro 0 x 3 Santos *

