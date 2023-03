Pernambucanos vencem a 18ª edição da Corrida das Pontes do Recife

A- A+

Com uma manhã ensolarada no último domingo (26), a dupla de pernambucanos, José Márcio Leão da Silva, da equipe APA de Petrolina e Mirela Saturnino, da Marinha do Brasil, venceram a prova geral dos 10km da 18ª Corrida das Pontes do Recife, que teve largada às 7h, no Forte do Brum, no Recife.

O atleta José Márcio fechou com tempo líquido de 30:22. Já Mirela, que acaba de ganhar a terceira colocação no Campeonato Pan-Americano de Maratona, na Venezuela, veio logo atrás, e registrou um tempo líquido de 35:44. Em seguida, no segundo e terceiro lugar masculino estavam Gleison da Silva Santos, com tempo de 30:35, e Jair José da Silva com tempo de 32:07. E no feminino, Anastácia Rocha Pereira, também da equipe APA de Petrolina, completou a prova com 37:54, e Joelma Pereira de Andrade, da equipe Super Treino, com 40:05.

Pódio masculino. Foto: Divulgaçaõ

Em mais uma edição, cerca de 6 mil corredores lotaram as ruas e pontes da cidade e fizeram bonito na prova que é considerada a São Silvestre do Nordeste. O prefeito do Recife, João Campos e a pentatleta Yane Marques, participaram da corrida geral 10 km.

O percurso teve corrida e caminhada de 5,6 km e a corrida profissional de 10km. Além disso, a competição abriu novamente espaço para a corrida infantil com percurso de 1,6km contemplando e fazendo a festa crianças da rede pública municipal de ensino do Recife. Para essa categoria, as inscrições são limitadas e gratuitas e são realizadas pelos departamentos esportivos das escolas junto à Secretaria da Educação da Prefeitura do Recife (PCR).

A Corrida das Pontes é realizada pela paulista JJS Eventos/ Instituto Amo Correr, Amo Brasil e conta com o apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (Fepa). Nesta edição, a Corrida teve patrocínio máster da Taunsa Group e do Pão de Açúcar. Além disso, contou com o apoio da Montevergine, Boris Berenstein, Cerpe, Palmeiron e Recentro.

O idealizador da Corrida das Pontes é o pernambucano José João da Silva. Nascido na cidade de Bezerros, ele foi bicampeão da São Silvestre. A paixão pelas corridas foi o incentivo para criação da JJS Eventos, empresa responsável pela organização da Corrida das Pontes e que tem no currículo provas anuais espalhadas em várias cidades do País. Atualmente, a empresa que também tem como sócio o campeão mundial de basquete, Renato Elias, promove além da já tradicional Corrida das Pontes, a Corrida da Independência e a da Proclamação da República, ambas em São Paulo.

“Graças ao charme do cenário, ilustrado pelas pontes e ruas históricas, a prova do Recife tem o diferencial poético do percurso”, diz, sempre emocionado quando fala da prova que idealizou para sua terra, seu estado natal. “Eu mesmo conheci o mundo correndo. Hoje vivo em São Paulo e desde que fundei a JJS Eventos tive certeza de que continuaria viajando pelo Brasil para promover novas corridas em lugares diferentes. No Recife, desde o princípio, sabia que o projeto tinha que passar pelas pontes, pela beleza e riqueza histórica deste cenário”, complementa José João.

A 18ª edição da prova foi alusiva às comemorações de aniversário de 486 anos do Recife. A Corrida das Pontes do Recife tem um percurso que contempla 7 pontes e vários pontos turísticos do Recife Antigo, são elas: Ponte do Limoeiro, Ponte Princesa Isabel, Ponte Buarque de Macedo, Ponte Maurício de Nassau, Ponte Duarte Coelho, Ponte Boa Vista e Ponte Giratória.

