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PERNAMBUCO

Pernambuco conquista 10 medalhas no primeiro bloco dos Jogos da Juventude

Estudantes da rede estadual subiram ao pódio no taekwondo e no atletismo; atleta do remo virtual garantiu vaga no Gymnasiade

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Neste primeiro bloco da competição, Pernambuco conquistou 10 medalhas, todos estudantes da rede estadualNeste primeiro bloco da competição, Pernambuco conquistou 10 medalhas, todos estudantes da rede estadual - Foto: Laura Martins/SEE

Pernambuco encerrou o primeiro bloco dos Jogos da Juventude 2026, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, com 10 medalhas. Os triunfos foram registrados no taekwondo, com três ouros e dois bronzes, e no atletismo, com cinco terceiros lugares. Todos os medalhistas são estudantes da Rede Estadual de Ensino.

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Conquistas

No taekwondo, Alícia Assunção, de 17 anos, conquistou o ouro na categoria até 63 kg e integrou a equipe mista campeã da competição.

A estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Othon Paraíso, na Mustardinha, Zona Oeste do Recife, também destacou a preparação para chegar ao resultado.

“Essas medalhas significam muito mais do que o resultado, mas o meu esforço diário nos treinos. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte dessa jornada comigo: ao meu técnico, aos meus colegas de treino e ao Governo de Pernambuco, que possibilitou a vinda de todos os atletas”, disse.

Luiz Felipe Soares, aluno da Erem Martins Júnior, na Zona Norte do Recife, também conquistou uma medalha de ouro no taekwondo. A modalidade terminou o primeiro bloco com cinco pódios para o estado.

No taekwondo, a delegação pernambucana conquistou o título inédito por equipes mistas e as vitórias individuais na categoria até 63 kg no masculino e no feminino | Foto: Laura Martins/SEE 

No atletismo, Gustavo Abrahan, Henrique de Aquino, Italo Nathanael e João Bezerra conquistaram medalhas de bronze nas provas individuais.

O quinto pódio veio no revezamento 4x100 metros, com Arthur Alencar, Julio Cesar Menezes, Gabriel Feitosa e Matheus Pereira.

Vaga internacional

Além das medalhas, Pernambuco garantiu uma classificação para o Gymnasiade, evento multiesportivo escolar internacional. A vaga veio com Tutankamom Ramises, de 15 anos, estudante da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Liceu Nóbrega, no Recife.

O Gymnasiade 2026 (Jogos Mundiais Escolares) será realizada no Rio de Janeiro em dezembro deste ano

O atleta concluiu a prova individual de remo virtual em 3min08s1 e assegurou a classificação para a competição.

“É uma experiência incrível estar aqui, representar o meu Pernambuco, disputar com os melhores da modalidade. É uma chance de aprender, evoluir e mostrar o meu potencial. Estou muito feliz com a classificação, era algo que eu já almejava há um tempo”, declarou o estudante.

O primeiro bloco dos Jogos também teve disputas de judô, tênis de mesa e triatlo, além do remo virtual.

A programação será retomada neste sábado (24), com competições de águas abertas, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, wrestling, handebol e voleibol. Pernambuco terá cerca de 80 integrantes na próxima etapa.

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