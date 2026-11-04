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PERNAMBUCO Pernambuco conquista 27 medalhas e fica em 7º lugar nos Jogos da Juventude 2026 Ao todo foram sete ouros, duas pratas e 18 bronzes; estado foi líder entre representantes do Norte e Nordeste

Pernambuco encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2026 com 27 medalhas e a sétima colocação no quadro geral da competição. Foram sete ouros, duas pratas e 18 bronzes, resultado que deixou o Estado na primeira posição entre os representantes do Norte e Nordeste.

O evento, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre 19 de outubro e 3 de novembro.

Natação lidera conquistas

A natação foi a modalidade com maior número de pódios para Pernambuco, somando 11 medalhas. Entre os atletas que contribuíram para o resultado está Hyago Souza, estudante da Escola Rotary do Alto do Pascoal, na Zona Norte do Recife.

Ele integrou a equipe masculina que conquistou medalha no revezamento 4x100m livre.

Ao todo foram três medalhas de ouro, uma de prata e sete de bronze para a natação pernambucana | Foto: Laura Martins/SEE

“Foi a minha primeira participação nos Jogos da Juventude e foi uma experiência incrível. Não é só a competição em si, mas também conhecer novas pessoas e se divertir. Fiquei muito feliz pela conquista da medalha para o meu estado”, afirmou o estudante.

O taekwondo e o atletismo também somaram resultados para o estado, com cinco medalhas cada. Na primeira etapa da competição, todos os medalhistas pernambucanos eram estudantes da Rede Estadual de Ensino.

Destaques coletivos

Nas modalidades coletivas, Pernambuco conquistou medalhas no basquete, handebol, futsal e vôlei. O desempenho também garantiu vagas na primeira divisão de algumas modalidades para a edição de 2027, como ocorreu com o basquete masculino.

Um dos integrantes da equipe foi Anderson Luiz Soares, de 16 anos, estudante da Escola Estadual Dom Idílio José Soares, em Ouricuri, no Sertão do Araripe.

Ala-pivô do time pernambucano, ele chegou à seleção estadual após chamar a atenção da comissão técnica durante os Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs).

“Participar dos Jogos da Juventude foi uma experiência muito importante para minha trajetória escolar e esportiva. Ter a oportunidade de competir em alto nível, enfrentar atletas experientes e representar Pernambuco é motivo de muita gratidão. Conquistar essa medalha de prata torna tudo ainda melhor”, destacou.

Incentivo ao esporte

A edição de 2026 dos Jogos da Juventude reuniu estudantes em 20 modalidades, entre disputas individuais e coletivas.



A programação foi dividida em três blocos e incluiu esportes como judô, ciclismo, badminton, ginástica, wrestling, triatlo, águas abertas e tiro com arco, além das modalidades que renderam medalhas a Pernambuco.

“Esses resultados mostram a força do esporte escolar e o potencial dos estudantes pernambucanos. Nosso compromisso é continuar incentivando o esporte dentro das escolas, criar condições para que os jovens talentos possam treinar e competir. Acreditamos no poder transformador do esporte”, pontuou Marcos Nunes, secretário executivo de Esportes da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE).

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