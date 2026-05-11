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Esportes universitários Pernambuco conquista dez medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2026 Delegação pernambucana garantiu pódios em sete modalidades durante competição realizada em Guarapari, no Espírito Santo

Pernambuco conquistou dez medalhas em sete modalidades diferentes nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2026. A competição, realizada em Guarapari, Espírito Santo, reuniu mais de dois mil atletas de 121 instituições de ensino superior de todo o país entre os dias 4 e 9 de maio.

A delegação pernambucana somou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, todas conquistadas por alunos-atletas da Uninassau Recife. Entre os destaques da campanha está o bicampeonato do beach hand feminino, além da prata conquistada pela equipe masculina da modalidade.

No bodyboard, José Danilo garantiu a medalha de ouro, enquanto Anna Maria ficou com o bronze no feminino. Já nas águas abertas, Igor Santos conquistou o primeiro lugar, e Sabrina Santos ficou com a prata na disputa feminina.

Igor e Sabrina Santos, atletas da Uninassau Recife, tiveram conquistas importantes na natação em águas abertas - Foto: Juan Lapa / Ser Educacional

Outras medalhas vieram com a dupla Madu e Nei, vice-campeã no futevôlei feminino, e João Gabriel e Anton Stutz, que conquistaram a prata no beach tennis masculino. O vôlei de praia masculino também garantiu lugar no pódio com o bronze de Denilson Loureiro e Eduardo Luan. Emile Suellen completou a campanha pernambucana com medalha de bronze no beach wrestling, categoria até 60kg.

Para o coordenador de esportes da Uninassau, Hermógenes Brasil, o desempenho é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido ao longo da temporada. “Essas conquistas refletem meses de preparação, disciplina e comprometimento dos atletas e da comissão técnica. Cada medalha representa o esforço coletivo de todos que acreditaram no processo e trabalharam para alcançar esse resultado”, afirmou.

Um dos destaques da competição, o estudante de administração José Danilo celebrou o ouro conquistado no bodyboard após obter a maior nota da modalidade na competição. “Foi um campeonato muito forte tecnicamente. Precisamos trabalhar bastante o psicológico para controlar a ansiedade e conseguir executar bem nas baterias decisivas”, comentou.

Os JUBs Praia 2026 contaram com disputas em 14 modalidades, incluindo beach tennis, futevôlei, beach soccer, handebol de praia, vôlei de praia, surf, skate, bodyboard e wrestling, nas categorias masculina e feminina.

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