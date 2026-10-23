Pernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da Juventude
Delegação fechou o primeiro bloco da competição com três medalhas de ouro e duas de bronze
A delegação pernambucana de taekwondo escreveu um capítulo histórico nos Jogos da Juventude de 2026, em Foz do Iguaçu, no Paraná.
No primeiro bloco da competição nacional, os estudantes-atletas do estado garantiram cinco medalhas, sendo três de ouro e duas de bronze, com destaque para o título inédito por equipes mistas e as vitórias individuais na categoria até 63 kg no masculino e no feminino.
Leia também
• Pernambucano Luiz Felipe Soares conquista ouro no taekwondo nos Jogos da Juventude
• Maria Clara Pacheco conquista ouro no Grand Prix de Muju e mantém domínio no taekwondo
• ABECC faz história no Brasileiro de Taekwondo com 12 medalhas
A campanha do ouro por equipes mistas envolveu vitórias sobre Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraná até a final contra Santa Catarina. Após perder a primeira parcial por 8 a 7, a equipe pernambucana reagiu, venceu o segundo round por 9 a 6, e confirmou a virada na rodada decisiva, com placar final de 32 a 11.
Para o secretário-executivo de Esportes Educacionais da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), Marcos Nunes, o resultado valida o trabalho nas escolas públicas.
"O ouro inédito por equipes e as conquistas individuais mostram a importância de incentivar o desporto escolar e garantir que os nossos estudantes-atletas tenham a oportunidade de viver experiências como essa, que contribuem para uma formação integral. Essa conquista nos orgulha muito e reforça que estamos no caminho certo", destacou.
Superação e transição
Nas disputas individuais, o pernambucano Luiz Felipe Soares, de 17 anos, aluno da Erem Martins Júnior, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, sagrou-se campeão na categoria até 63 kg. O jovem relembrou como o esporte transformou sua vida.
"Esse título significa muito para mim porque eu comecei a lutar taekwondo em um projeto social da minha comunidade. Foi uma decisão da minha mãe, quando eu estava com depressão. Gostei do esporte e fui evoluindo de faixa até alcançar a vermelha", detalhou.
"Eu dedico essa vitória à minha mãe, que sempre me apoiou. Houve um momento em que eu quase desisti do taekwondo e ela insistiu que eu continuasse. Com o esporte, eu aprendi que não é sobre perder ou ganhar, me ensinou disciplina, respeito e união. São ensinamentos que eu vou levar para a vida toda", completou.
No feminino da mesma categoria, Alícia Assunção, também de 17 anos, estudante do Erem Othon Paraíso, no Bongi, na Zona Oeste da capital, fez uma campanha invicta e comemorou o título.
"Eu já estava treinando forte para chegar neste campeonato e fechar com chave de ouro a minha transição para a categoria adulta. É gratificante chegar aqui e lutar com garra pelo nosso estado. Só alegria. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada e possibilitaram a minha participação na competição”, contou Alícia, que é representante de Pernambuco na seleção brasileira sub-18 de taekwondo.
Comandados pelos técnicos Victor Matheus Mota e Jamil Cordeiro, a delegação completou o quadro com mais dois bronzes: Jackyson Bezerra, na categoria até 48 kg, e Fabio Guilherme de Souza, na categoria até 73 kg.
"Em toda a história dos Jogos da Juventude, nós tínhamos três medalhas de ouro e conquistamos, só nessa edição, mais três ouros. Para a gente, foi inacreditável. Os meninos estão de parabéns pelo empenho", comemorou Victor.