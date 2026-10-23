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JOGOS DA JUVENTUDE

Pernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da Juventude

Delegação fechou o primeiro bloco da competição com três medalhas de ouro e duas de bronze

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Pernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da JuventudePernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da Juventude - Foto: Laura Martins / SEE

A delegação pernambucana de taekwondo escreveu um capítulo histórico nos Jogos da Juventude de 2026, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

No primeiro bloco da competição nacional, os estudantes-atletas do estado garantiram cinco medalhas, sendo três de ouro e duas de bronze, com destaque para o título inédito por equipes mistas e as vitórias individuais na categoria até 63 kg no masculino e no feminino.

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A campanha do ouro por equipes mistas envolveu vitórias sobre Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraná até a final contra Santa Catarina. Após perder a primeira parcial por 8 a 7, a equipe pernambucana reagiu, venceu o segundo round por 9 a 6, e confirmou a virada na rodada decisiva, com placar final de 32 a 11.

Para o secretário-executivo de Esportes Educacionais da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), Marcos Nunes, o resultado valida o trabalho nas escolas públicas.

"O ouro inédito por equipes e as conquistas individuais mostram a importância de incentivar o desporto escolar e garantir que os nossos estudantes-atletas tenham a oportunidade de viver experiências como essa, que contribuem para uma formação integral. Essa conquista nos orgulha muito e reforça que estamos no caminho certo", destacou.

Pernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da JuventudePernambuco conquista ouro inédito no taekwondo por equipes mistas nos Jogos da Juventude. Foto: Laura Martins / SEE



Superação e transição
Nas disputas individuais, o pernambucano Luiz Felipe Soares, de 17 anos, aluno da Erem Martins Júnior, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, sagrou-se campeão na categoria até 63 kg. O jovem relembrou como o esporte transformou sua vida.

"Esse título significa muito para mim porque eu comecei a lutar taekwondo em um projeto social da minha comunidade. Foi uma decisão da minha mãe, quando eu estava com depressão. Gostei do esporte e fui evoluindo de faixa até alcançar a vermelha", detalhou.

"Eu dedico essa vitória à minha mãe, que sempre me apoiou. Houve um momento em que eu quase desisti do taekwondo e ela insistiu que eu continuasse. Com o esporte, eu aprendi que não é sobre perder ou ganhar, me ensinou disciplina, respeito e união. São ensinamentos que eu vou levar para a vida toda", completou.

Luiz Felipe Soares, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no taekwondo nos Jogos da Juventude CAIXA Foz do Iguaçu 2026Luiz Felipe Soares, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro no taekwondo nos Jogos da Juventude CAIXA Foz do Iguaçu 2026. Foto: Divulgação/COB


No feminino da mesma categoria, Alícia Assunção, também de 17 anos, estudante do Erem Othon Paraíso, no Bongi, na Zona Oeste da capital, fez uma campanha invicta e comemorou o título.

"Eu já estava treinando forte para chegar neste campeonato e fechar com chave de ouro a minha transição para a categoria adulta. É gratificante chegar aqui e lutar com garra pelo nosso estado. Só alegria. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa caminhada e possibilitaram a minha participação na competição”, contou Alícia, que é representante de Pernambuco na seleção brasileira sub-18 de taekwondo.

Alicia Assunção conquistou o ouro nos Jogos da Juventude de 2026Alicia Assunção conquistou o ouro nos Jogos da Juventude de 2026. Foto: Laura Martins / SEE



Comandados pelos técnicos Victor Matheus Mota e Jamil Cordeiro, a delegação completou o quadro com mais dois bronzes: Jackyson Bezerra, na categoria até 48 kg, e Fabio Guilherme de Souza, na categoria até 73 kg.

"Em toda a história dos Jogos da Juventude, nós tínhamos três medalhas de ouro e conquistamos, só nessa edição, mais três ouros. Para a gente, foi inacreditável. Os meninos estão de parabéns pelo empenho", comemorou Victor.

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