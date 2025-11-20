A- A+

Esporte e inovação Pernambuco debate inovação tecnológica no 16° Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte O evento, que começa nesta quinta-feira (20), acontece na Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), no bairro da Madalena, no Recife

De 20 a 22 de novembro, Pernambuco recebe o 16º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE). Nesta edição, o foco do debate recai sobre a inovação tecnológica na área.



O evento, organizado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, através da Executiva de Esportes Educacionais, e pela Associação Brasileira de Gestão do Esporte (Abragesp), acontece na Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), no bairro da Madalena, no Recife.

Com o tema “Tecnologia e Inovação na Gestão do Esporte: Desafios e Oportunidades para o Futuro”, o congresso propõe destacar como o desenvolvimento da inteligência artificial e ferramentas de automação têm alterado as formas de planejamento e experiência no esporte, desde gestores até os torcedores. O objetivo é, também, debater a democratização do esporte e gestões mais inclusivas.

Inovação no esporte

O secretário executivo de Esportes de Pernambuco e presidente da Comissão Organizadora do 16º CBGE, Marcos Nunes, estará presente na solenidade de abertura, ao lado da presidente da Abragesp, Cacilda Mendes dos Santos Amaral, e do presidente do CREF-PE, Lúcio Beltrão.

“É o maior congresso do tema no país. Vamos receber pessoas de todos os estados do Brasil para debater durante três dias sobre temas relevantes no que diz respeito à gestão do esporte, seja nas políticas públicas, na organização de eventos ou na gestão de equipamentos e instalações esportivas. E, mais uma vez, dando o toque da pernambucanidade ao receber a 16ª edição do congresso”, disse Marcos Nunes.

Gestão do Esporte

A discussão acontecerá em mesas redondas e workshops, reunindo dirigentes, ex-atletas, pesquisadores e profissionais de áreas como Educação Física, Marketing, Economia e Administração. Além disso, a programação da tarde do sábado (22) conta com a apresentação de seis grupos temáticos, aos quais terão premiações aos melhores trabalhos em formato de comunicação oral e de pôster.

Esta será a segunda vez que o evento acontece em solo pernambucano. Em 2013, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) recebeu a 5ª edição do CBGE.

Veja também