ESPORTE Pernambuco encerra participação nos Jogos da Juventude com 27 medalhas conquistadas Ao longo da competição, 163 atletas de Pernambuco representaram com distinção a sua terra natal

Pernambuco celebra o encerramento da sua participação na maior competição estudantil do país, os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, com um total de 27 medalhas conquistadas. Este feito inclui nove medalhas de ouro, nove de prata e oito de bronze.

Ao longo da competição, 163 atletas de Pernambuco representaram com distinção a sua terra natal. O destaque do dia foi para o handebol, com a conquista do ouro e o acesso à primeira divisão no masculino, bem como a medalha de prata no feminino, que disputa a série ouro.

A equipe de handebol feminino chegou invicta à final, buscando o quarto título consecutivo na competição. No entanto, a partida contra a equipe do Rio de Janeiro foi bastante equilibrada. As pernambucanas mantiveram-se na liderança durante todo jogo, mas a equipe carioca conseguiu marcar o gol da virada a apenas 22 segundos do fim, ficando com o título.

O handebol masculino também brilhou ao chegar invicto à final da segunda divisão. Com três vitórias na fase de grupos sobre as equipes do Amazonas, Espírito Santo e Tocantins, eles continuaram a impressionar na semifinal, vencendo o Mato Grosso do Sul por 23 x 20. Na final, superaram mais uma vez a equipe do Espírito Santo com um placar de 13 a 10, garantindo o ouro e o acesso à primeira divisão para as disputas dos Jogos da Juventude em 2024.

A natação também deixou a sua marca nesta terceira fase, com os atletas masculinos conquistando quatro medalhas. Davi Abreu ganhou o ouro nos 50 metros livre com um tempo de 23''53 e a prata nos 100 metros com 52''07. Além disso, Edmir Nicácio conquistou a prata nos 200 metros livre com o tempo de 1'56''01, e a equipe de revezamento 4x50 metros livre, composta por Davi Abreu, Edmir Nicácio, Saulo Malta e Leon Machado, conquistou o ouro com 1'37''86.

No basquete feminino, Pernambuco lutou pela medalha de bronze, mas perdeu por apenas três pontos para Santa Catarina, com um placar final de 34 a 37, terminando em quarto lugar. Enquanto isso, o basquete masculino enfrentou desafios nas classificatórias, perdendo para Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, na repescagem, a equipe conquistou vitórias contra o Paraná e o Mato Grosso, garantindo o quinto lugar e a permanência na primeira divisão.

Na modalidade de águas abertas, que estreou nos Jogos da Juventude deste ano, Edmir Nicácio e Sabrina Santos representaram Pernambuco. Nicácio terminou em nono lugar no masculino, enquanto Sabrina Santos ficou em décimo primeiro lugar no feminino. A dupla também participou do revezamento misto, finalizando a prova em décimo terceiro lugar.

As conquistas de Pernambuco nos Jogos da Juventude 2023 somam 9 medalhas de ouro, 9 de prata e 8 de bronze, distribuídas em várias modalidades, incluindo ginástica, taekwondo, ciclismo, atletismo, triatlo, vôlei, natação, handebol, judô e wrestling.

Os Jogos da Juventude tiveram início em 31 de agosto e se estenderam por 17 dias, com 18 modalidades olímpicas em competição. Mais de 4500 alunos-atletas de todos os estados brasileiros participaram desta competição, realizada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Pernambuco demonstrou mais uma vez o seu comprometimento com o esporte e o talento de seus jovens atletas, deixando uma marca indelével nos Jogos da Juventude de 2023. Fotos handebol: LUIZA MORAES / COB águas abertas: Beto Noval / COB Fotos basquete: Beto Noval / COB

MEDALHAS CONQUISTADAS NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2023:

9 ouro (3 ginástica, 1 taekwondo, 1 ciclismo, 1 atletismo, 2 natação, 1 hand. mas.)

9 prata (2 ginástica, 1 ciclismo, 1 atletismo, 1 triatlo, 1 volei fem, 2 natação, 1hand. fem.)

8 bronze (1 ginástica, 1 ciclismo, 2 triatlo, 2 wrestling, 1judô, 1 vôlei mas.)

