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Paralimpíadas Pernambuco encerra primeiro bloco das Paralimpíadas Escolares 2026 com 92 medalhas no atletismo Delegação termina primeira etapa na liderança do Norte e Nordeste e ocupa a quarta colocação no ranking nacional da modalidade

A delegação de Pernambuco conquistou 92 medalhas nas disputas de atletismo do primeiro bloco das Paralimpíadas Escolares 2026, encerrado nesta sexta-feira (20), em São Paulo.

Com 49 ouros, 23 pratas e 20 bronzes, o estado terminou na primeira colocação entre os representantes do Norte e Nordeste e na quarta posição do ranking nacional da modalidade.

Atletas da delegação pernambucana presentes na edição 2026 das paralimpíadas escolares | Foto: Demison Costa/SEE

As provas foram realizadas entre os dias 18 e 20 de novembro, no Estádio Olímpico do Ibirapuera, com disputas de pista e campo.

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Destaques

Entre os destaques pernambucanos está Erik Victor, estudante da Escola de Referência em Ensino Médio Capitão Manoel Gomes de Assunção, de Pombos, na Zona da Mata. Entre os destaques pernambucanos está Erik Victor, estudante da Escola de Referência em Ensino Médio Capitão Manoel Gomes de Assunção, de Pombos, na Zona da Mata.

O atleta conquistou três medalhas de ouro, no lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso, além de estabelecer dois recordes da competição. Aos 17 anos, Erik participa das Paralimpíadas Escolares desde os 13.

“Estou muito feliz por ter conquistado minhas três medalhas de ouro e dois recordes escolares. Trabalhei muito para chegar até aqui e foi muito bom poder participar mais uma vez da competição, representando o meu estado e minha escola. Sou muito grato a todos que me apoiaram, porque só cheguei onde estou graças a eles. Comecei a participar das Paralimpíadas Escolares aos 13 anos e, hoje, aos 17, vejo quantas conquistas alcancei e quantas portas essa competição abriu para mim. Ainda tenho dois anos pela frente e espero continuar evoluindo e melhorando meus resultados”, afirmou.

Outro pernambucano que subiu ao pódio foi Leandro da Silva, da Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, de Petrolina, no Sertão.

Em sua estreia na competição, o estudante conquistou o ouro no arremesso de peso.

“Gostei muito de competir aqui nas Paralimpíadas Escolares, onde pude conhecer e competir com atletas de todos os estados do Brasil. Procurei me dedicar ao máximo para conquistar essa medalha e volto para casa muito feliz pelo resultado”, disse.

O secretário executivo de Esportes de Pernambuco, Marcos Nunes, destacou o desempenho dos estudantes e a participação do estado na competição.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para o esporte pernambucano. Quero parabenizar cada estudante-atleta pelo desempenho, pela dedicação e por representar tão bem o nosso estado. São 92 medalhas que refletem o trabalho e esforço desses jovens. Seguimos agora para o segundo bloco da competição, com a mesma expectativa e confiança de que nossos estudantes continuarão fazendo bonito e levando o nome de Pernambuco ao lugar de destaque”, declarou.

Próxima etapa

A segunda etapa das Paralimpíadas Escolares será realizada entre os dias 25 e 27 de novembro. Pernambuco terá representantes nas modalidades de natação, bocha, judô, tênis de mesa, badminton e halterofilismo.

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