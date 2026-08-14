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COPA DO MUNDO FEMININA Pernambuco envia Projeto de Lei à Alepe sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 Proposta tramita em regime de urgência e disciplina ações estaduais de segurança, mobilidade e incentivo ao futebol feminino no estado

Com o objetivo de preparar o estado para receber a Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027, o governo de Pernambuco encaminhou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) o Projeto de Lei que estabelece diretrizes e medidas de competência estadual para a realização do evento.



A proposição, que começou a tramitar em regime de urgência, reúne normas administrativas e operacionais essenciais para a atuação da gestão estadual durante o torneio internacional, que será realizado entre 24 de junho e 25 de julho.

A proposta disciplina a atuação dos órgãos públicos pernambucanos em áreas estratégicas para a realização da competição, como segurança pública, mobilidade urbana, controle de acesso às arenas e locais oficiais, comunicação institucional e priorização de processos administrativos.



Além da estrutura logística, o texto prevê ações diretas de fortalecimento do futebol feminino, incentivo à prática esportiva entre meninas e mulheres e a construção de um legado social e esportivo permanente.

A Seleção Brasileira está confirmada no Mundial. Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A secretária de Esportes de Pernambuco, Ivete Lacerda, reforçou que o envio da matéria é um passo fundamental no planejamento do Mundial.



"A Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 é um evento de grande relevância para Pernambuco e para o Brasil. O encaminhamento deste projeto de lei à Assembleia Legislativa integra o conjunto de providências necessárias para que o estado esteja preparado para cumprir suas atribuições e contribuir para a realização da competição, sempre em diálogo com os demais entes envolvidos", pontuou.

A iniciativa visa alinhar a legislação estadual às diretrizes e exigências estabelecidas pela legislação federal e pelas normas internacionais de organização da Fifa, consolidando a preparação de Pernambuco como uma das sedes do torneio no Brasil.



Sobre o torneio

Com 32 seleções participantes, a Copa do Mundo Feminina será disputada no Brasil e acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Esta será a primeira edição do torneio sediada na América do Sul.

Seleção Feminina de Futebol. Foto: Livia Villas Boas/CBF



Além do Recife, onde será utilizada a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana (RMR), o Mundial contará com mais sete cidades-sede, sendo elas:

Belo Horizonte (Estádio Mineirão)

Brasília (Estádio Nacional)

Fortaleza (Arena Castelão)

Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

Río de Janeiro (Estádio do Maracanã)

Salvador (Arena Fonte Nova)

São Paulo (Arena Itaquera).

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