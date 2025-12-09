A- A+

Automobilismo Governo de Pernambuco estuda construção de novo kartódromo, revela secretário Conforme o secretário Kaio Maniçoba, três a quatro terrenos já foram avaliados

Celeiro de grandes talentos para o automobilismo nacional, Pernambuco atualmente não conta com kartódromos disponíveis para a fomentação do esporte e lazer. Contudo, com exclusividade à Folha de Pernambuco, o secretário de Turismo e Lazer do Governo do Estado, Kaio Maniçoba, revelou que já há um estudo para a construção de um novo aparelho.

O responsável pela pasta reflete a importância do estado no cenário nacional e internacional, como pilotos do calibre de Rafael Câmara (Fórmula 2), Beto Monteiro (Copa Truck e Nascar Brasil), entre outros; entretanto, reconhece a falta de estrutura presente em Pernambuco e almeja iniciar mudanças no cenário local.

“A gente tem conversado bastante para podermos voltar a ter a força o automobilismo pernambucano. Existem grandes pilotos do nosso estado, mas com estrutura muito precária e que acabam indo correr em outros estados", disse.



Revelando que o intuito da construção da nova pista passa pelo fomento de novos pilotos e oportunizar mais pessoas ao automobilismo, Kaio Maniçoba afirma que alguns terrenos já foram avaliados e que pode se tratar de uma Parceria Público-Privada.

"A gente está discutindo as posições estratégicas, vimos três ou quatro terrenos, e os empresários é quem vão definir, porque existe a questão logística, uma série de ponderações colocadas por eles, e a gente está vendo se há um terreno do Estado em que a gente possa fazer uma parceria público-privada, ou um terreno que seja particular. A gente já está discutindo esse novo momento que a gente quer integrar junto ao turismo de Pernambuco, que vem passando por um momento jamais visto na nossa história".



Deputado Estadual e Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Kaio Maniçoba - Foto: Clarice Melo / Arquivo Folha de Pernambuco



Mais novidades

Na última segunda-feira (08), o Governo do Estado de Pernambuco assinou licitação para iniciar o processo de pavimentação que dá acesso ao Autódromo Ayrton Senna, em Caruaru. A tradicional pista também já passou por estudos da composição do solo, em setembro.



Caso as reformas sejam de fato realizadas, a expectativa é que o Autódromo de Caruaru volte a receber competições como a Copa Truck, que sediou várias edições da categoria.

