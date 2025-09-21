Pernambuco fatura dois ouros na abertura do terceiro bloco dos Jogos da Juventude, em Brasília
Estado ainda conquistou uma prata e dois bronzes, neste domingo (21)
BRASÍLIA - Pernambuco iniciou o terceiro bloco de competições dos Jogos da Juventude Caixa 2025 com pódios. Neste domingo (21), o Estado faturou cinco medalhas no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Os destaques vão para Alícia da Silva Assunção, do taekwondo, e Giovanna Costa Moutinho, do judô, que conquistaram o ouro.
Aos 16 anos e estudante do EREM Othon Paraíso, da Mustardinha, no Recife, Alícia derrotou a paranaense Maria Luísa Giordani, na decisão até 63kg, por dois rounds a zero. Esta foi a segunda vez que a pernambucana participou dos jogos. No ano passado, ela foi eliminada nas quartas de final.
"Sentimento gratificante. Quero agradecer à minha equipe e a todos que me ajudaram nesta caminhada, foi difícil chegar aqui, e chegar aqui, fazer cinco lutas e ser campeã dos Jogos é muito gratificante. Agora é treinar mais para sempre ficar pensando no mais alto, no melhor, entrar na seleção novamente", falou a jovem à Folha de Pernambuco.
Leia também
• Referência, Beatriz Souza incentiva adolescentes do judô nos Jogos da Juventude
• Pernambuco conquista 16 medalhas no primeiro bloco dos Jogos da Juventude 2025
No período da noite, foi a vez de Giovanna alcançar o lugar mais alto do pódio, na categoria até 48kg. Pela primeira vez nos Jogos da Juventude, a adolescente de 14 anos derrotou a baiana Rafaela com um ouchi gari. "Estou muito feliz, treinei muito e batalhei muito para isso. É uma competição com atletas muito fortes. Estou grata por tudo isso. Agora eu projeto treinar o dobro para conquistar muito mais títulos como esse", comentou a estudante do Colégio Souza Leão.
Também no taekwondo, Maria Eduarda Oliveira Brandão ficou com a prata na categoria +63kg. A aluna da Escola Menino Jesus, em Paulista, foi derrotada para a carioca Ângela Azevedo Guimarães, por dois rounds a zero, mas sai de cabeça erguida da competição. "Foram cinco lutas para chegar na final, queria ter conquistado o ouro, mas acima de tudo estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, pois pedi muito para estar aqui", contou a atleta de 17 anos.
Bronze
Outros dois atletas pernambucanos também garantiram medalha para o Estado, em Brasília. Ambos no judô. No feminino, Larissa Castro de Oliveira garantiu a terceira posição, ao derrotar Clarice Vitória, do Rio de Janeiro. Já no masculino, Brandom de Melo Santana bateu o carioca Fábio Lucas da Silva de Oliveira.
A Folha de Pernambuco acompanha os Jogos da Juventude, em Brasília, a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).