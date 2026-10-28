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Esporte Escolar

Pernambuco garante mais três medalhas nos Jogos da Juventude 2026

Pernambuco tem a melhor campanha entre os estados do Norte e Nordeste até o momento

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Pernambuco conquistou o lugar mais alto do pódio no handebol masculino no Jogos da Juventude Pernambuco conquistou o lugar mais alto do pódio no handebol masculino no Jogos da Juventude  - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Nesta quarta-feira (28), a delegação pernambucana conquistou mais três medalhas em esportes coletivos no último dia do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026 em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

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No handebol masculino, Pernambuco venceu Santa Catarina por 19 a 17. Já no handebol feminino, o estado encerrou a participação com a medalha de bronze após vencer o Rio Grande do Sul. 

No vôlei feminino, Pernambuco conquistou o ouro na Série Prata e garantiu acesso à Primeira Divisão. 

Ao final do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026, Pernambuco alcançou a marca de 14 medalhas (4 ouros e 10 bronzes), possuindo o melhor desempenho entre os estados das regiões Norte e Nordeste.  

O terceiro e último bloco dos Jogos da Juventude começa nesta sexta-feira (30). Esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco, basquete, futsal e vôlei de praia fecham a edição. 

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