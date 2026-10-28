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Esporte Escolar Pernambuco garante mais três medalhas nos Jogos da Juventude 2026 Pernambuco tem a melhor campanha entre os estados do Norte e Nordeste até o momento

Nesta quarta-feira (28), a delegação pernambucana conquistou mais três medalhas em esportes coletivos no último dia do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026 em Foz do Iguaçu, no Paraná.

No handebol masculino, Pernambuco venceu Santa Catarina por 19 a 17. Já no handebol feminino, o estado encerrou a participação com a medalha de bronze após vencer o Rio Grande do Sul.

No vôlei feminino, Pernambuco conquistou o ouro na Série Prata e garantiu acesso à Primeira Divisão.

Ao final do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026, Pernambuco alcançou a marca de 14 medalhas (4 ouros e 10 bronzes), possuindo o melhor desempenho entre os estados das regiões Norte e Nordeste.

O terceiro e último bloco dos Jogos da Juventude começa nesta sexta-feira (30). Esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco, basquete, futsal e vôlei de praia fecham a edição.

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