Pernambuco garante mais três medalhas nos Jogos da Juventude 2026
Pernambuco tem a melhor campanha entre os estados do Norte e Nordeste até o momento
Nesta quarta-feira (28), a delegação pernambucana conquistou mais três medalhas em esportes coletivos no último dia do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026 em Foz do Iguaçu, no Paraná.
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No handebol masculino, Pernambuco venceu Santa Catarina por 19 a 17. Já no handebol feminino, o estado encerrou a participação com a medalha de bronze após vencer o Rio Grande do Sul.
No vôlei feminino, Pernambuco conquistou o ouro na Série Prata e garantiu acesso à Primeira Divisão.
Ao final do segundo bloco dos Jogos da Juventude 2026, Pernambuco alcançou a marca de 14 medalhas (4 ouros e 10 bronzes), possuindo o melhor desempenho entre os estados das regiões Norte e Nordeste.
O terceiro e último bloco dos Jogos da Juventude começa nesta sexta-feira (30). Esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco, basquete, futsal e vôlei de praia fecham a edição.