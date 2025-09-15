A- A+

Jogos da Juventude 2025 Pernambuco conquista 16 medalhas no primeiro bloco dos Jogos da Juventude 2025 Medalhas foram conquistadas no atletismo, ciclismo, esgrima e natação

Pernambuco foi destaque no primeiro bloco de competições dos Jogos da Juventude 2025, que acontecem em Brasília. A delegação encerrou este primeiro momento com 16 medalhas conquistadas, sendo três de ouro, duas de prata e 11 de bronze.

Das medalhas obtidas, quatro foram conquistadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino.

A natação foi um dos grandes destaques de Pernambuco durante o primeiro bloco dos Jogos. Entre os nomes que brilharam está o de Carolina Rodrigues, que integra o Time PE, com três medalhas de ouro e uma de bronze.

No atletismo, Hyane Lima também se destacou. Estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Manoel Borba, no Recife, a jovem fez história ao conquistar a medalha de bronze no salto em distância na competição.

Apaixonada pelo esporte, Hyane celebrou não apenas o pódio, mas a superação de desafios pessoais durante a prova. Determinada, ela transformou o nervosismo em força na última tentativa, garantindo um lugar entre as melhores do país.

“Medalhar em uma competição nacional é uma realização enorme. Fiquei nervosa, mas tentei controlar a falta de confiança. Treinei muito e lutei bastante. Conseguir representar Pernambuco e trazer essa medalha é motivo de orgulho e a conquista foi na última tentativa, contra as adversárias, contra meu psicológico, minha falta de confiança na prova, mas que no fim deu tudo certo. Essa conquista me motiva a seguir treinando e melhorar cada vez mais”, comemorou Hyane.

Já o estudante Guilherme Henrique, da Erem Ageu Magalhães, também no Recife, mostrou talento e resistência no ciclismo por pontos, conquistando o bronze para Pernambuco. Experiente em competições escolares desde 2021, ele descreveu a medalha como um marco em sua trajetória e fruto de muito treinamento. O atleta ainda irá disputar a modalidade do triathlon e quer fazer história mais uma vez.

“Essa medalha é muito importante para mim. A prova foi muito difícil, com alta velocidade e ataques constantes. Mantive meu lugar entre os primeiros e consegui pontuar até o fim. Treinei bastante para chegar aqui e representar Pernambuco da melhor forma possível. Estou feliz com o resultado e motivado para brigar pela medalha agora no triathlon”, finalizou Guilherme.

Além de Hyane e Guilherme, mais dois estudantes da rede estadual também arremataram medalhas nos jogos. Rychardy Valença, da Escola Professora Antonia Marinho Apolinario, do município de Trindade, conquistou a medalha de prata na prova dos 400 m do atletismo. Já na esgrima, a estudante Yale Ramos, da Erem Luiz Delgado, no Recife, conquistou a medalha de bronze.

O Jogos da Juventude 2025 segue até o dia 25 de setembro. O segundo bloco de disputas começa nesta segunda-feira (15), após um domingo de descanso, marcado pela chegada e saída de delegações estaduais que competiram nas modalidades do primeiro bloco.

Nesta nova etapa, os estudantes/atletas de Pernambuco entram em ação nas modalidades Águas Abertas, Triathlon, Wrestling, Basquetebol, Futsal e Vôlei de Praia.

*Com informações da assessoria



