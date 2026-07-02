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Futebol Pernambuco lança aplicativo para identificação de torcidas e organização de eventos esportivos Além do cadastro, a plataforma serve como ferramenta de gestão e segurança pública

Fruto de uma parceria entre a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Secretaria de Esportes de Pernambuco, foi lançado nesta quinta-feira (02), o aplicativo Torcedor Arretado, que promete cadastrar e identificar torcedores, bem como ser uma ferramenta de organização de eventos esportivos no estado. A plataforma acontece de forma online, através do Portal www.pe.gov.br, sem a necessidade de download ou instalação.

A ação surge à luz dos incidentes ocorridos em fevereiro de 2025, antes de um jogo entre Santa Cruz e Sport pelo Campeonato Pernambuco, nas ruas do Recife. Em resposta, foi promulgada em dezembro a Lei Estadual 19.115/2025, surgindo com o objetivo de reforçar a segurança e combater a violência no estado.

Na esteira dessas demandas, surge o aplicativo Torcedor Arretado, ferramenta que é considerada a primeira do Brasil com essa finalidade e que poderá reunir diversas ações num mesmo dispositivo. Sobre a aplicação, o gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel Valdêmio Gondim, explicou algumas das funções.

"Possibilita de forma muito eficiente e fácil essa integração entre as informações dos membros de torcedores organizadas, o cadastramento dos seus membros, assim como torcedores comuns. Além disso, as torcidas organizadas podem utilizar a ferramenta para realizar as solicitações operacionais, tipo solicitação de escoltas, entrada de materiais, tipo bandeiras, instrumentos musicais, faixas e outros instrumentos que vierem a solicitar", explicou.

Ações

Vale lembrar que o cadastro é obrigatório para quem participa de torcidas organizadas e deseja participar das ações da torcida, como se fazer presente no setor específico do estádio ou demais eventos. Outros torcedores podem realizar o cadastro no aplicativo de forma voluntária.

"A lei 19.115 prevê que as torcidas organizadas têm direito a realizar os atos inerentes à torcida, mas para isso ela obriga que as torcidas organizadas apresentem os documentos comprobatórios, como o registro do CNPJ, o regimento interno da torcida organizada, proíbe que presidentes e dirigentes que não se enquadrem na lei da ficha limpa", disse Valdêmio Gondim.

Tenente-Coronel Valdêmio Gondim é membro do Grupo de Trabalho para a Segurança do Futebol em Pernambuco ((GT Futebol), da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, ressaltou que a ferramenta auxiliará na individualização das responsabilidades das torcidas e dos indivíduos, permitindo uma melhor identificação e controle daqueles que utilizam o espaço esportivo para cometer atos infracionários.

"Isso vem a melhorar, vem a aumentar a confiança do poder público nas torcidas organizadas desde que elas realmente respeitem a cultura de paz, que é isso que a gente quer. A Polícia Militar nunca foi, o Estado nunca foi contra qualquer torcida organizada, por outro lado, somos contra o abuso, contra a desordem, contra aqueles torcedores que não sabem ser bons torcedores. Dessa forma, iremos diferenciar o que é uma torcida organizada, o que é um bom torcedor daqueles que são realmente maus torcedores", argumentou o comandante geral da PMPE, Cel. Torres.

Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres, celebrou o lançamento do aplicativo como marco histórico no estado - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

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