A- A+

MMA Pernambuco no MMA: Nicoly Pedroza estreia no LFA (Legacy Fighting Alliance); veja onde assistir Natural de Olinda, a atleta vai fazer sua estreia na organização durante a edição 166, no dia 2 de setembro

A pernambucana Nicoly Pedroza, de 20 anos, é uma das atrações da edição 166 do LFA (Legacy Fighting Alliance), que é considerada uma das principais organizações de MMA do mundo. O evento vai ser realizado no dia 2 de setembro, no Ginásio de Esportes do Polvilho, Cajamar, São Paulo.

Natural de Olinda, Nicoly está na 8ª posição no ranking nacional e fará sua estreia na organização. O confronto pode ser a porta de entrada da pernambucana para uma carreira internacional, já que o LFA é uma das principais catapultas para outras ligas como UFC e Bellator. Sua adversária será a paraense Raissa Carvalho, também conhecida como “Pedrita”.

“Treinei muito para esse combate. Vou ter uma adversária de excelente nível, mas estou confiante para fazer um grande combate”, disse Nicoly.

O duelo chega com a promessa de várias estreias na carreira da atleta pernambucana. Além da visibilidade que o LFA é capaz de entregar, o confronto também terá um gostinho especial para Nicoly, por ser sua primeira luta integrando o “Esporte da sorte Squad”, equipe de MMA formada pela plataforma Esportes da Sorte, que também terá Nicoly como a primeira representante do time a subir no cage.

Para o confronto, Nicoly vem conciliando seu camping (fase de treinamento para a luta) com trabalhos técnicos junto à equipe One Team Fight, liderada pelo treinador Diego Veiga, que está confiante na vitória de sua atleta.

“Nicoly está muito bem fisicamente e mentalmente para essa luta, principalmente no quesito técnico. Acredito que em qualquer situação de luta, seja em pé ou no chão, podemos vencer", avaliou o treinador.

A questão física da atleta também não será um problema. De acordo com Diego, Nicoly possui um estilo de vida que a deixa sempre pronta para enfrentar qualquer desafio. “Ela é uma atleta que está sempre em atividade e ritmo de treino, então não temos trabalho em deixá-la pronta. Mas para essa ocasião, estamos trabalhando com o melhor preparador físico do nordeste; o Ismael Júnior que desenvolve um trabalho personalizado com a atleta, fazendo com que esteja em constante evolução.” concluiu Diego.

O confronto é válido pela categoria Peso-Galo feminino e conta com transmissão pela plataforma de streaming UFC Fight Pass, a partir das 19h.

No ano passado, o Geraldão recebeu a edição 143 do LFA (Legacy Fighting Alliance).

Serviço

Nicoly Pedroza X Raissa Carvalho - LFA 166

Quando: 2 de setembro

Local: Ginásio de Esportes do Polvilho, Cajamar, São Paulo

Local: Horário: a partir das 19h

Onde assistir: UFC Fight Pass

Veja também

MMA Brasil busca novos campeões de MMA