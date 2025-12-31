A- A+

Natação Pernambuco recebe evento pioneiro com piscina flutuante dentro do mar de Ponta de Pedras O Aquarace reúne nadadores amadores e profissionais para uma corrida no mar

Pernambuco recebe um evento pioneiro no início do próximo ano. O Aquarace traz uma piscina dentro do mar entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026 para uma corrida na água.

O evento é idealizado pelo ex-nadador olímpico Kaio Márcio, que representou o Brasil nos Jogos de Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.

A diferença para as provas de natação convencionais é que, no Aquarace, as disputas vão acontecer no mar da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, em uma piscina de 25 m.

A competição vai ter nadadores sêniores, masters e olímpicos, com provas individuais de 50 m nos quatro estilos (peito, costas, borboleta e livre). Para os atletas olímpicos e federados, serão realizadas provas com premiações que totalizam R$ 50 mil.

De acordo com o campeão mundial dos 200 m borboleta em piscina curta, em 2009, Kaio Márcio, o Aquarace já está se concretizando como um evento de destaque.

"Temos atletas de ponta que vão estar com a gente e o legal é que eles competem com os atletas amadores. Todos reunidos em um só local. A gente também vai ter transmissão ao vivo para marcar esse evento na história de Pernambuco", comentou Kaio Márcio.

Além de Kaio Márcio, edição do Aquarace em Pernambuco terá as participações de Daynara de Paula, Ana Carolina Vieira, Breno Correia, Luís Altamir e Gabriel Santos.

O Aquarace será disputado pela segunda vez. Em outubro deste ano, a competição fez a estreia no mar de João Pessoa e contou com mais de 200 atletas amadores e profissionais.

Veja também