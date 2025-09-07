A- A+

VERÃO Pernambuco leva esporte e lazer para a praia de Piedade a partir do próximo fim de semana De 13 de setembro até 12 de outubro, sempre aos sábados e domingo, a praia terá futmesa, totó, aulas de dança, atrações musicais, atividades culturais e de inclusão social

A praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, vai virar um importante palco para a promoção de esporte, lazer, cultura e ações sociais e educativas com o projeto Arena Verão Pernambuco.



Aberto ao público, a partir de 13 de setembro até 12 de outubro, sempre aos sábados e domingo, a praia contará com diversas ações como futmesa, totó, aulas de dança, atrações musicais, atividades culturais e de inclusão social.

Realizado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Esportes, as ações da Arena Verão Pernambuco serão realizadas em parceria com federações esportivas, academias e conselhos profissionais.





Para a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o projeto incentiva a prática de esportes ao ar livre tanto dos estudantes como da população em geral.



"É a primeira edição da Arena Verão Pernambuco, em que o Governo do Estado une lazer, saúde, educação e serviços sociais para promover qualidade de vida e se fazer presente na vida da população de forma leve e descontraída”, declarou a governadora

Segundo a secretária de Esportes, Ivete Lacerda, a Arena Verão Pernambuco é um espaço de integração e inclusão.



“Estamos garantindo acesso gratuito a diversas modalidades, contato com hábitos saudáveis e socialização em todas as idades. O que inicialmente estava restrito aos alunos, foi ampliado para toda a população nos fins de semana, promovendo lazer, integração e inclusão social numa grande arena”, afirmou a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

Verão escolar

Mais de 14 mil estudantes serão beneficiados com o projeto Verão Escolar, que tem início nesta segunda-feira (8) e também conta com a parceria da gestão estadual junto com a prefeitura municipal e outros parceiros.



Desta segunda-feira (8) a 17 de outubro, a praia de Piedade receberá o Verão Escolar, que dará acesso a estudantes entre 7 e 17 anos a modalidades como beach soccer, vôlei de praia, basquete, handebol de areia, beach tennis, além de brincadeiras populares.

O transporte até o local, lanche e retorno às escolas estão garantidos pelo projeto, que terá a participação de alunos da rede estadual de ensino e também da rede escolar de Jaboatão.

“O projeto é muito representativo quando a gente vislumbra a capacidade do esporte e do entretenimento para mais de 14 mil estudantes das redes estadual e municipal. De 8 de setembro a 17 de outubro, o Verão Escolar estará movimentado os nossos estudantes, que poderão praticar esportes como futebol e vôlei de praia. É uma iniciativa que fomenta o esporte e também a economia local”, destacou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.



