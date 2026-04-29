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Cidade-sede Pernambuco recebe representantes do Ministério do Esporte e da Fifa visando a Copa do Mundo Feminina Governo de Pernambuco apresentou plano integrado de ações e reforçou avanços do estado na organização do torneio

Pernambuco recebeu representantes do Ministério do Esporte e da Fifa, na Arena de Pernambuco, nesta quinta-feira (29), em mais uma etapa do planejamento para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027.

No encontro, ocorreu uma reunião de alinhamento institucional e visita técnica ao estádio que será palco das partidas do Mundial.

A visita foi conduzida pela Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027, que representa o Ministério do Esporte na coordenação nacional do torneio.

A chefe de Relações Governamentais com as Cidades-sede da FIFA, Jacqueline Barros, esteve à frente da instituição na ocasião.

A secretaria apresentou dados atualizados sobre o futebol feminino no país. Além disso, reforçou as ações do do Governo Federal voltadas ao fortalecimento da modalidade.

Entre os exemplos estão os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, como a Lei Geral da Copa, aprovada recentemente na Câmara dos Deputados.

Atuação estadual

Já o Governo de Pernambuco apresentou o Plano Integrado de Ações para a realização do Mundial no estado, com participação de representantes das áreas de turismo, esportes, mulher, segurança pública, saúde, mobilidade e infraestrutura, além da gestão da Arena de Pernambuco.

De acordo com a secretária estadual de Esportes, Ivete Lacerda, o momento evidencia o nível de organização e integração do estado.

"Recebemos o Ministério do Esporte, a FIFA e todos os órgãos envolvidos para construir a melhor Copa do Mundo Feminina. Pernambuco apresentou seu pacote de ações com todas as secretarias atuando de forma integrada, o que demonstra nossa capacidade de execução. A avaliação foi muito positiva, e seguimos confiantes de que a Arena de Pernambuco será palco de grandes jogos em uma copa histórica", destacou a titular da pasta.

Segundo a secretária extraordinária para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027, Juliana Agatte, a visita teve como foco o alinhamento entre os entes envolvidos na organização do evento.

"A proposta foi manter esse contato próximo com o estado, os municípios e o estádio, fortalecendo a governança e a articulação entre todos os responsáveis pela realização da copa", afirmou.

A programação contou ainda com a participação de representantes de diferentes órgãos do Governo Federal que integram as câmaras temáticas do Mundial, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além dos ministérios da Saúde, do Turismo e de Portos e Aeroportos, reforçando a articulação interinstitucional necessária para a realização do torneio.

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