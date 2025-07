A- A+

Xadrez Pernambuco recebe torneio nacional de xadrez com R$ 7 mil em premiação O Aberto do Brasil XIV Memorial Governador Miguel Arraes começa nesta sexta-feira (4) e segue até o domingo (6)

Pernambuco será palco de um dos mais importantes torneios de xadrez do calendário nacional: o Aberto do Brasil XIV Memorial Governador Miguel Arraes.

Em sua 14ª edição, o evento começa nesta sexta-feira (4), no hotel Barramares, localizado em Piedade, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e promete movimentar o cenário enxadrístico do país, reunindo jogadores de alto nível das regiões Nordeste e Sudeste até o próximo domingo (6).

Com premiação total de R$ 7 mil, o torneio vale pontos para o Circuito Nacional, atraindo a atenção de competidores em busca de destaque no ranking brasileiro.

Até o momento, mais de 70 Mestres Nacionais já confirmaram presença, e a organização estima cerca de 100 enxadristas participantes ao longo dos três dias de competição.

O evento é uma realização da Federação Pernambucana de Xadrez (FPX), com apoio da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), e presta homenagem ao ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, reconhecido por sua contribuição ao esporte e ao desenvolvimento do estado.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, destacou a importância do evento para o Nordeste.

"Memorial Miguel Arraes é um dos grandes legados do xadrez nordestino. Parabenizo o Vice-Presidente da CBX, Marco Asfora, idealizador do certame, e o presidente da FPEX, Rodrigo Yoshio, por darem continuidade a essa tradição com excelência. A CBX tem orgulho de apoiar eventos que unem história, alto nível técnico e desenvolvimento regional", comentou

