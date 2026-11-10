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Futebol Feminino Pernambuco receberá museu itinerante gratuito sobre história do futebol feminino Projeto também passará por Ipojuca em abril de 2027, ano da Copa do Mundo Feminina

Recife receberá um museu intinerante gratuito sobre a história do futebol feminino, em 2027. A exposição reúne acervos de atletas, experiências imersivas, realidade virtual e atividades educativas, unindo memória, educação e tecnologia.

Com o início da programação previso para novembro de 2026, a carreta-museu passará por 20 municípios até o mês de julho do próximo ano, período em que será acontece a Copa do Mundo Feminina.

O percurso inclui as oito cidades-sede do Mundial, que são: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife e Porto Alegre.

Para além das capitais, o roteiro também passará pelas cidades de Ceilândia (DF), Anápolis (GO), Luziânia (GO), Cuiabá (MT), Três Lagoas (MS), João Pessoa (PB), Ipojuca (PE), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Natal, Cubatão (SP) e Paulínia (SP). Também está prevista uma parada na Cinelândia, no Rio de Janeiro.

Em Pernambuco, a previsão é de que o museu realize a primeira passagem no município de Ipojuca, entre os dias 14 a 17 de abril e, em seguida, siga para a capital pernambucana, onde a exposição permanece durante os dias 21 a 24 de abril de 2027.

A exposição

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Tour Petrobras Elas no Jogo tem como objetivo aproximar diferentes gerações da trajetória da modalidade, em um momento de mobilização para a realização do Mundial no Brasil.

O projeto prevê um museu virtual em 3D, passeios digitais e um jogo na plataforma Roblox. A proposta é permitir que as pessoas de outras localidades também tenham acesso aos conteúdos.

“A história do futebol feminino brasileiro foi construída por mulheres que abriram caminhos e merece ser conhecida por toda a população. Levar essa trajetória a diferentes regiões, por uma exposição gratuita e acessível, é uma forma de valorizar a memória do nosso esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que iniciativas como essa aproximem o público dessas histórias e ampliem o acesso ao esporte, à educação e à cultura”, destaca o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro.

Interatividade

De acordo com os organizadores, a carreta-museu será organizada em quatro salas temáticas que reunirão história e interatividade, como um jogo de disputa contra uma goleira virtual e uma experiência que permitirá criar uma figurinha personalizada de um álbum digital.

Já a versão virtual da carreta será desenvolvida para computadores e celulares, com conteúdo em português e inglês. O formato permitirá visitar a exposição mesmo fora do roteiro presencial e ampliará o acesso de públicos de outros países.

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