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Copa do Mundo Feminina Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina 2027; confira datas Os jogos na Arena de Pernambuco chegarão até a fase de oitavas de final

A Arena de Pernambuco vai receber sete jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, que será disputada no Brasil.

A tabela do Mundial foi divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (20) com jogos disputados em Pernambuco.

Pernambuco terá dois jogos do Grupo E, um do Grupo A, um do Grupo D, um do Grupo G, um do Grupo B e o mata-mata entre 1ºC x 2º D.

Os horários dos jogos marcados ainda não foram anunciados pela Fifa. A Copa começa em 24 de junho, uma quinta-feira, com a estreia do Brasil, no Maracanã.

O principal palco do futebol nacional também receberá a final do torneio, marcada para 25 de julho.

Além da Arena de Pernambuco e do Maracanã, também serão sedes da Copa Feminina: Mineirão, em Belo Horizonte; Estádio Mané Garrincha, em Brasília; Arena Castelão, em Fortaleza; Beira-Rio, em Porto Alegre; Arena Fonte Nova, em Salvador; e Arena Itaquera, em São Paulo.

Seleções classificadas:

Até o momento, a Copa do Mundo Feminina 2027 tem 18 seleções classificadas.

Brasil (país-sede), Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Camarões, China, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha (atual campeã mundial), França, Filipinas, Japão, Malawi, Marrocos e Nova Zelândia.

Confira os jogos na Arena de Pernambuco da Copa do Mundo Feminina 2027:

Domingo, 27 de junho: Grupo E, jogo 9

Terça-feira, 29 de junho: Grupo A, jogo 17

Quinta-feira, 1º de julho: Grupo D, jogo 23

Sábado, 3 de julho: Grupo G, jogo 29

Segunda-feira, 5 de julho: Grupo B, jogo 35

Quarta-feira, 7 de julho: Grupo E, jogo 41

Sábado, 10 de julho: Oitava de final 1ºC x 2º D, jogo 50

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