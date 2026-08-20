Pernambuco receberá sete jogos da Copa do Mundo Feminina 2027; confira datas
Os jogos na Arena de Pernambuco chegarão até a fase de oitavas de final
A Arena de Pernambuco vai receber sete jogos da Copa do Mundo Feminina 2027, que será disputada no Brasil.
A tabela do Mundial foi divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (20) com jogos disputados em Pernambuco.
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Pernambuco terá dois jogos do Grupo E, um do Grupo A, um do Grupo D, um do Grupo G, um do Grupo B e o mata-mata entre 1ºC x 2º D.
Os horários dos jogos marcados ainda não foram anunciados pela Fifa. A Copa começa em 24 de junho, uma quinta-feira, com a estreia do Brasil, no Maracanã.
O principal palco do futebol nacional também receberá a final do torneio, marcada para 25 de julho.
Além da Arena de Pernambuco e do Maracanã, também serão sedes da Copa Feminina: Mineirão, em Belo Horizonte; Estádio Mané Garrincha, em Brasília; Arena Castelão, em Fortaleza; Beira-Rio, em Porto Alegre; Arena Fonte Nova, em Salvador; e Arena Itaquera, em São Paulo.
Seleções classificadas:
Até o momento, a Copa do Mundo Feminina 2027 tem 18 seleções classificadas.
Brasil (país-sede), Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Camarões, China, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha (atual campeã mundial), França, Filipinas, Japão, Malawi, Marrocos e Nova Zelândia.
Confira os jogos na Arena de Pernambuco da Copa do Mundo Feminina 2027:
Domingo, 27 de junho: Grupo E, jogo 9
Terça-feira, 29 de junho: Grupo A, jogo 17
Quinta-feira, 1º de julho: Grupo D, jogo 23
Sábado, 3 de julho: Grupo G, jogo 29
Segunda-feira, 5 de julho: Grupo B, jogo 35
Quarta-feira, 7 de julho: Grupo E, jogo 41
Sábado, 10 de julho: Oitava de final 1ºC x 2º D, jogo 50