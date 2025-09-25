A- A+

Jogos da Juventude Pernambuco se despede dos Jogos da Juventude com 30 medalhas; confira lista Natação, taekwondo e judô somaram juntos mais da metade das conquistas

BRASÍLIA - Pernambuco se despediu dos Jogos da Juventude Caixa 2025 com uma medalha de prata, nesta quinta-feira (25). No handebol feminino, as pernambucanas fizeram um jogo equilibrado em boa parte do confronto, mas com a reta final de muitos erros, acabaram derrotadas pela equipe de São Paulo, por 22x12, no La Salle.

Com o segundo lugar no pódio conquistado pelo time dirigido pelo técnico Mário Bezerra, o Estado finalizou a participação na capital federal com 30 medalhas somadas, em nono lugar no ranking - três posições abaixo em relação ao ano passado. Foram seis ouros, nove pratas e 15 bronzes. O primeiro lugar foi de São Paulo, com 111 medalhas, sendo 44 douradas.

No total, Pernambuco foi o quinto com mais pódios. Além de São Paulo, Rio de Janeiro (81), Paraná (77) e Santa Catarina (65) foram os estados com mais medalhas. O COB, entretanto, usa a quantidade de ouros adquiridos para fazer o ranking. Assim, fora os citados, o Estado ficou atrás ainda de Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

"Achamos o desempenho de Pernambuco satisfatório, apesar de perdermos posições em comparação ao último ano. Do Nordeste, no ranking do COB, fomos o segundo melhor, mas ficamos à frente de Minas Gerais, por exemplo, que é uma potência. Queríamos ultrapassar essa marca, mas é se preparar agora para os Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia", falou o chefe de delegação de Pernambuco, Belmiro Carneiro, à reportagem.

Entre todos os esportes presentes nesta edição dos Jogos, a natação foi quem mais garantiu medalhas para Pernambuco. Foram oito no total, com destaque para Carolina Rodrigues Lima de Oliveira. Sozinha, ela faturou três ouros nos 200m livre, 400m livre e 800m livre. As demais medalhas da modalidade do time pernambucano foram de bronze.

Os outros ouros vieram no taekwondo, com Alícia da Silva Assunção, e judô, com Giovanna Costa Moutinho, modalidades que garantiram quatro medalhas cada para o Estado. A última medalha dourada veio da 2ª divisão do vôlei de praia masculino, com a dupla formada por Arthur Lancry Werneck Fragoso e David Willian de Siqueira Lima.

Apesar de ser uma divisão inferior, o COB contabiliza a medalha pelo vôlei de praia ser considerado um esporte individual. O futsal feminino e o basquete masculino foram prata e bronze, respectivamente, mas não entram na contagem, por serem disputados coletivamente.

Medalhas de Pernambuco nos Jogos da Juventude

Natação: 3 ouros e 5 bronzes (8)

Taekwondo: 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze (4)

Judô: 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes (4)

Vôlei de praia 2ª divisão: 1 ouro (1)

Atletismo: 1 prata e 2 bronzes (3)

Badminton: 1 prata e 1 bronze (2)

Handebol: 1 prata (1)

Tiro com arco: 1 prata (1)

Wrestling: 1 prata (1)

Futsal: 1 prata (1)

Ciclismo: 2 bronzes (2)

Esgrima: 2 bronzes (2)

A Folha de Pernambuco acompanha os Jogos da Juventude, em Brasília, a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).

