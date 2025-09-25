Qui, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Jogos da Juventude

Pernambuco se despede dos Jogos da Juventude com 30 medalhas; confira lista

Natação, taekwondo e judô somaram juntos mais da metade das conquistas

Reportar Erro
Equipe de taekwondo de Pernambuco que disputou os Jogos da Juventude, em BrasíliaEquipe de taekwondo de Pernambuco que disputou os Jogos da Juventude, em Brasília - Foto: Demison Costa/SEE

BRASÍLIA - Pernambuco se despediu dos Jogos da Juventude Caixa 2025 com uma medalha de prata, nesta quinta-feira (25). No handebol feminino, as pernambucanas fizeram um jogo equilibrado em boa parte do confronto, mas com a reta final de muitos erros, acabaram derrotadas pela equipe de São Paulo, por 22x12, no La Salle. 

Com o segundo lugar no pódio conquistado pelo time dirigido pelo técnico Mário Bezerra, o Estado finalizou a participação na capital federal com 30 medalhas somadas, em nono lugar no ranking - três posições abaixo em relação ao ano passado. Foram seis ouros, nove pratas e 15 bronzes. O primeiro lugar foi de São Paulo, com 111 medalhas, sendo 44 douradas. 

No total, Pernambuco foi o quinto com mais pódios. Além de São Paulo, Rio de Janeiro (81), Paraná (77) e Santa Catarina (65) foram os estados com mais medalhas. O COB, entretanto, usa a quantidade de ouros adquiridos para fazer o ranking. Assim, fora os citados, o Estado ficou atrás ainda de Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Leia também

• Trio deixa raízes para trás e ajuda handebol de Pernambuco a chegar na final dos Jogos da Juventude

• Pernambucana da ginástica rítmica supera dor da perda da mãe para competir nos Jogos da Juventude

• Badminton e taekwondo somam mais três medalhas para Pernambuco nos Jogos da Juventude

"Achamos o desempenho de Pernambuco satisfatório, apesar de perdermos posições em comparação ao último ano. Do Nordeste, no ranking do COB, fomos o segundo melhor, mas ficamos à frente de Minas Gerais, por exemplo, que é uma potência. Queríamos ultrapassar essa marca, mas é se preparar agora para os Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia", falou o chefe de delegação de Pernambuco, Belmiro Carneiro, à reportagem. 

Entre todos os esportes presentes nesta edição dos Jogos, a natação foi quem mais garantiu medalhas para Pernambuco. Foram oito no total, com destaque para Carolina Rodrigues Lima de Oliveira. Sozinha, ela faturou três ouros nos 200m livre, 400m livre e 800m livre. As demais medalhas da modalidade do time pernambucano foram de bronze. 

Os outros ouros vieram no taekwondo, com Alícia da Silva Assunção, e judô, com Giovanna Costa Moutinho, modalidades que garantiram quatro medalhas cada para o Estado. A última medalha dourada veio da 2ª divisão do vôlei de praia masculino, com a dupla formada por Arthur Lancry Werneck Fragoso e David Willian de Siqueira Lima. 

Apesar de ser uma divisão inferior, o COB contabiliza a medalha pelo vôlei de praia ser considerado um esporte individual. O futsal feminino e o basquete masculino foram prata e bronze, respectivamente, mas não entram na contagem, por serem disputados coletivamente. 

Medalhas de Pernambuco nos Jogos da Juventude

Natação: 3 ouros e 5 bronzes (8)
Taekwondo: 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze (4)
Judô: 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes (4)
Vôlei de praia 2ª divisão: 1 ouro (1)
Atletismo: 1 prata e 2 bronzes (3)
Badminton: 1 prata e 1 bronze (2)
Handebol: 1 prata (1)
Tiro com arco: 1 prata (1)
Wrestling: 1 prata (1)
Futsal: 1 prata (1)
Ciclismo: 2 bronzes (2)
Esgrima: 2 bronzes (2)

A Folha de Pernambuco acompanha os Jogos da Juventude, em Brasília, a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter