Jogos Escolares Pernambuco será sede dos Jogos Escolares Brasileiros, maior competição esportiva-educacional do país Confirmação foi anunciada durante a cerimônia da atual edição da competição, que está sendo disputada em Braília-DF, com a delegação pernambucana nas disputas

O Estado de Pernambuco foi confirmado como anfitrião da edição 2024 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), a maior competição do segmento escolar do país, chancelada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). O anúncio oficial ocorreu na abertura da edição atual do evento, que acontece entre os dias 27 de outubro e 09 de novembro, em Brasília-DF. Durante a cerimônia que deu início aos JEB’s 2023, realizada na última sexta-feira (27), foi confirmada a cidade do Recife como a próxima sede da competição, que recebe cerca de cinco mil alunos/atletas de todos os Estados na atual edição.

“Será um prazer inenarrável receber a todos os atletas, técnicos, presidentes de federação, enfim, todos os envolvidos nesta grande competição. Desde já, estamos trabalhando para fazer uma festa tão bonita quanto Brasília está fazendo nesse evento. Aguardamos todos em Recife para vivermos mais um momento histórico no desporto escolar”, afirmou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonídio.

JEB’S 2023

Para as disputas dos atuais jogos, a delegação de Pernambuco conta com cerca de 240 pessoas, entre alunos/atletas, técnicos e staff. Ao todo, estão sendo disputadas 18 modalidades na competição: basquete, futsal, handebol, vôlei, vôlei de praia, atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, tênis de mesa, xadrez, badminton, judô, karatê, wrestling e natação.

Nos primeiros dias de disputa, os representantes das artes marciais estão se destacando. Só no judô e karatê, Pernambuco já conta com 18 medalhas conquistadas nas séries ouro, prata e bronze dos JEB’s, que são uma espécie de primeira, segunda e terceira divisão da competição.

Das 18 medalhas, 13 foram arrematadas pelos atletas do judô, sendo: 1 ouro, 5 pratas e 7 bronzes. Já os karatecas, conseguiram 5 medalhas, sendo 4 ouros e 1 prata, terminando no segundo lugar geral da competição.

Até o dia 08 de novembro, Pernambuco segue na disputa por mais conquistas em todas as outras modalidades em que conta com representantes.

Na edição anterior, realizada no Rio de Janeiro, o Estado terminou sua campanha com 67 medalhas conquistadas, sendo 17 de ouro, 27 de prata e 23 de bronze.

