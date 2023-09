A- A+

Jogos Escolares da Juventude Pernambuco sobe para elite dos Jogos Escolares da Juventude no vôlei feminino Com atletas INE/Escola Conecta, Estado ficou com o vice-campeonato em São Paulo

Com as atletas INE/Escola Conecta, Pernambuco conquistou o acesso para 1ª Divisão dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) após ficar com o vice-campeonato da etapa nacional pela 2ª divisão do voleibol feminino de quadra (categoria de base - até 17 anos). A disputa aconteceu na cidade de Ribeirão Preto/SP, interior paulista, de 6 a 10 setembro.

Sob o comando do experiente técnico Ricardo França, as garotas pernambucanas venceram três jogos e sofreram duas derrotas, ambas para o estado de São Paulo, uma na 1ª fase (turno único - Grupo B), ainda na estreia, e a outra na grande final, realizada em partida única.

“Concluímos a competição com a sensação de dever cumprido, não pelos títulos e conquistas, mas sim por ver a satisfação, a emoção, a alegria e o reconhecimento de todas as pessoas envolvidas no processo”, avaliou o treinador.

Ao todo, nove atletas formaram a delegação pernambucana, que é fruto da parceria recifense entre o Instituto Novo Esporte (INE) e a Escola Conecta, que também tem, além do voleibol para crianças, adolescentes e adultos nas categorias masculino e feminino, modalidades como futsal, judô e balé. Os parceiros já estão há dois anos fomentando o esporte amador em Pernambuco.

“As meninas do voleibol têm sido fantásticas e por isso a parceria dá certo, o que me enche de orgulho. A cada dia me apaixono mais pela união entre a gente tanto dentro como fora das quadras. Toda a equipe técnica do INE, juntamente com a Escola Conecta, é profissional, dedicada e intensa, além de se entregar e aprender em conjunto, compartilhando conhecimento e somando forças agregadas para atingir os objetivos”, ressaltou Ricardo França.

Conquistas anteriores

Em julho deste ano, as atletas de voleibol do INE/Escola Conecta mandaram bem dentro de quadra. Faturaram a fase estadual do JEPs (Jogos Escolares de Pernambuco) na categoria 15-17 anos, de maneira invicta e com 100% de aproveitamento (cinco vitórias), e consequentemente a classificação à etapa nacional, disputada neste mês em Ribeirão Preto.

0Antes da fase estadual, foram campeãs invictas da etapa regional metropolitana do JEPs com 100% de aproveitamento (cinco vitórias), também pela modalidade vôlei de quadra (categoria 15 a 17 anos).

Campanha - Jogos Escolares da Juventude (JEJ)

1ª fase

Pernambuco 0x2 São Paulo

Pernambuco 2x0 Mato Grosso do Sul

Pernambuco 2x0 Tocantins

Semifinal

Pernambuco 3x1 Distrito Federal

Final

Pernambuco 1x3 São Paulo

