Pernambuco tem representantes na fase nacional da Superliga C de vôlei
Jogos começam nesta terça-feira (06)
O estado de Pernambuco terá dois representantes na fase nacional da Superliga C de vôlei. Na disputa feminina, o Recife Vôlei inicia nesta terça-feira (06), enquanto o Vôlei Titãs, de Garanhuns, começa a sua campanha no dia seguinte.
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Equipe com diversas campanhas na Superliga B, o Recife Vôlei caiu na temporada passada, ao ficar na 12ª colocação em 2025. Buscando o retorno, a equipe da capital pernambucana está em Fortaleza, no Ginásio Cuca José Walter.
Feminino
Com um elenco jovem, o treinador Adalberto Nóbrega reconhece o nível de dificuldade da fase nacional e destaca a experiência de algumas das equipes que estarão no torneio.
“Vai ser uma fase muito competitiva, com equipes que já estão formadas há muito tempo. A gente está indo logicamente com o objetivo de classificação, mas com a equipe muito jovem, com quatro atletas com um pouco mais de experiência. Nosso objetivo é buscar a classificação, mas sabendo que teremos dificuldades e enfrentaremos grandes equipes no cenário nacional”, afirmou o treinador.
A equipe pernambucana estreia contra o Manaus City/Azul Mania-AM, às 16h.. Ao todo, o time recifense disputará seis partidas em seis dias.
Os outros times na disputa são o Instituto Capixaba-ES, Londrina Vôlei-PR, Vila Nova-GO, Associação Napoli Caçadorense-SC e BNB Rede Cuca Vôlei-CE. As quatro melhores equipes garantirão o acesso à Superliga B.
Masculino
Campeões da fase regional no Nordeste, o Titãs Vôlei de Garanhuns está em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. A equipe do agreste pernambucano enfrenta o ACE-GO, Vôlei Mania Itaquá-SP, Nilton Lins-AM e Jaraguá-SC.
A estreia será na quarta-feira (07), às 19h, contra o Vôlei Mania Itaquá, equipe da casa.
Primeiro time do interior de Pernambuco a representar o estado na fase principal da Superliga, o Titãs Vôlei chega para fase principal já superando diversas dificuldades, como a falta de patrocínio. Ainda assim, a projeção segue sendo o melhor desempenho possível.
"A gente não tem estrutura física própria, principalmente patrocínio, sem apoio de empresas ou do poder público. Queremos com a visibilidade dessa competição tentar alcançar possíveis investidores", disse Alisson Bernardo, levantador e um dos fundadores do Titãs Vôlei Garanhuns.