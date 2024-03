A- A+

Recife será o palco do 1° Campeonato Nacional de Futebol de Advocacia, anunciado oficialmente na sede da OAB Pernambuco, na última quinta-feira (21). O evento, que ocorrerá entre os dias 27 de maio e 2 de junho, é uma iniciativa inédita no País, promovendo a integração entre os profissionais do Direito através do esporte. A competição é fruto da colaboração entre o Conselho Federal da OAB, a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), a Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE) e a seccional da OAB em Pernambuco.

Além de fomentar a prática esportiva, o torneio conta com o respaldo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), garantindo um evento de alto nível e ampla representatividade.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou a importância do evento como um "extraordinária oportunidade para fortalecer laços e promover a integração dentro da comunidade jurídica", em mensagem enviada para a solenidade de lançamento.

Por sua vez, Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB Pernambuco, reforçou o significado do campeonato para o cenário jurídico nacional, considerando-o um "marco para a advocacia brasileira". Ele enfatizou a relevância do esporte na "promoção da saúde e do bem-estar" entre os profissionais, sublinhando o compromisso da organização com o desenvolvimento de uma advocacia mais unida e saudável.

No auditório da OAB Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, destacou o "pioneirismo e vanguarda" da Ordem pernambucana ao trazer o evento para a cidade. "Quem vive em ritmo intenso precisa cuidar da saúde", destacou o prefeito.

"Com os tantos superlativos que utilizamos, esse primeiro campeonato tinha que ser no Recife", comemorou. Entre os equipamentos que serão utilizados durante a competição está o Geraldão.

Eduardo Athayde, Coordenador Nacional das Caixas de Assistências dos Advogados, ressaltou a importância do esporte na manutenção do bem-estar dos advogados e advogadas. "Onde passamos, temos encontrado compreensão, apoio e coisas boas", afirmou sobre o acolhimento positivo da iniciativa pela comunidade jurídica.

Anne Cabral, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, reforçou esse compromisso, assegurando a realização de um evento que esteja à altura das expectativas. "Faremos um campeonato que ficará marcado na advocacia brasileira", celebrou.

Os jogos serão realizados com a bola oficial internacional do Brasil, garantiu Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol."A advocacia vai poder contar com todo suporte e profissionalismo da nossa federação", garantiu.

"O futebol é um patrimônio da cultura de nosso país", destacou Alcino Rocha, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, também presente no evento. O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e o do Náutico, Bruno Becker, também marcaram presença na solenidade, ao lado do coordenador do Colégio de Presidentes das OABs do Brasil, Erinaldo Dantas, presidente da OAB do Ceará.

