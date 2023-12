Pernambuco vence Bahia e termina primeira fase do Brasileiro de seleções sub-18 invicto

A- A+

A terra de Manoel Tobias segue sendo bem representada. Pernambuco terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Seleções sub-18 com 100% de aproveitamento. Já classificada, a seleção pernambucana bateu a Bahia, nesta quarta-feira (06), pelo placar de 2x1, terminando em primeiro lugar no Grupo A.

O torneio que vem sendo disputado em Ananindeua, no estado do Pará, está podendo ver uma forte equipe pernambucana, comandada pelo treinador Eduardo Cabral. Na primeira rodada, os pernambucanos golearam o Distrito Federal pelo placar de 6x1. Na rodada seguinte, foi a vez de bater o Estado do Amazonas por 7x3.

Nesta quarta, Pernambuco saiu na frente ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a Bahia chegou a empatar o confronto, mas o time pernambucano conseguiu o desempate logo em seguida. Nos minutos finais, os baianos se lançaram ao ataque, utilizaram o recurso do goleiro linha, mas não conseguiram superar a defesa pernambucana.

Quartas de final

Classificados na primeira posição do Grupo A, Pernambuco espera a definição do quarto colocado do Grupo B - Mato Grosso ou Rondônia. A disputa acontece nesta sexta-feira (08), às 18h. Todos os jogos do campeonato são transmitidos pelo canal oficial no Youtube da CBFS .

