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Copa do Nordeste Perotti brilha e Sport larga na frente do Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste Atacante rubro-negro foi o autor dos dois gols do Leão na capital cearense

O Sport deu um grande passo rumo à final da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira (20). Com brilho de Perotti, o Rubro-negro derrotou o Tricolor por 2x1, no Castelão, pelo duelo de ida da semifinal do Nordestão. O camisa 9 foi o autor dos dois gols leoninos. Na volta, na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro, os pernambucanos jogam pelo empate para chegar à decisão. Triunfo cearense por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.

Este foi apenas o segundo resultado positivo da história do Sport contra o Fortaleza como visitante. O primeiro aconteceu há 46 anos, pela extinta Taça Brasil. Na outra semifinal, o Vitória goleou o ABC, por 6x2, em Salvador, e encaminhou a classificação para a final do torneio regional.

O jogo

Diferente da atuação contra o CRB no fim de semana, o Sport encarou o duelo com o Fortaleza como uma verdadeira decisão. Concentrado, o Rubro-negro fez um jogo lá e cá diante dos cearenses, mas desceu para os vestiários com a vantagem no placar, graças a um gol ainda antes dos dez minutos de bola rolando.

Em boa trama pela esquerda, Chrystian Barletta tabelou com Clayson e cruzou na medida para Perotti, de cabeça, mandar no contrapé do goleiro Vinícius Silvestre e abrir o placar. Pouco depois, Zé Lucas tentou de fora da área, mas finalizou sobre a meta tricolor.

Principal válvula de escape do Fortaleza, Maílton foi responsável pelas melhoras chegadas dos donos da casa. Aos 28 minutos, o lateral fintou dois marcadores e chutou na rede pelo lado de fora. Cinco minutos mais tarde, o camisa 22 limpou Felipinho, cruzou rasteiro, mas viu Marcelo Benevenuto cortar de forma providencial.

Insatisfeito com a atuação de seus comandados, Thiago Carpini voltou com três modificações para a segunda etapa, com o objetivo de deixar o Fortaleza mais ofensivo. A busca pela reação, porém, foi jogada por água abaixo ainda no primeiro minuto de bola rolando. Felipinho lançou Perotti do lado esquerdo, o camisa 9 brigou com a marcação e deu um toque com categoria para vencer Vinícius Silvestre e ampliar.

Com dificuldades, o Fortaleza conseguiu descontar aos 27 minutos, depois de bela jogada individual de Welliton. O jogador deixou Clayson e Felipinho para trás e tocou para o meio da área para Luiz Fernando balançar as redes. Apostando nos contra-ataques, o Sport teve duas chances de aumentar a vantagem. Aos 43 minutos, Iury Castilho viu Brítez evitar o terceiro tento quase sobre a linha. Já aos 48, Carlos de Pena mandou para fora com o gol aberto.

Ficha do jogo

Fortaleza 1

Vinícius Silvestre; Maílton, Brítez, Luan Freitas (Rodrigo Santos) e Lucas Gazal; Pierre, Ryan (Welliton), Pochettino (Vitinho) e Mucuri (Rodriguinho); Luiz Fernando (Lucas Crispim) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Sport 2

Thiago Couto, Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Biel (Pedro Martins) e Yago Felipe (Carlos de Pena); Chrystian Barletta (Iury Castilho), Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho Neto e Wesley Silva Santos (ambos da BA)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Gols: Perotti, aos 9' do 1T, e 1' do 2T (SPT); Luiz Fernando, aos 27' do 2T (FOR)

Cartões amarelos: Rodrigo Santos, Vitinho, Pierre (FOR); Zé Lucas, Thiago Couto (SPT)

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