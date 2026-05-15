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FUTEBOL Perotti destaca sintonia com Barletta no Sport: 'É um privilégio jogar ao lado dele' Dupla participou de 40% dos gols da equipe na temporada

Em grande momento na temporada, o Sport, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, tem como principal trunfo o setor ofensivo. Os holofotes se voltam para a dupla Chrystian Barletta e Pedro Perotti, que juntos participaram de 20 gols, o que equivale a 40% das bolas na rede da equipe.

Barletta é o extremo com mais finalizações entre os 104 que disputam a Série B e Perotti, por sua vez, segue a mesma premissa, liderando o ranking técnico de centroavantes com mais finalizações acertadas no alvo (10), e segundo em gols marcados (4).

No último confronto, o Sport venceu a Ponte Preta por 3x1 e alcançou a marca de 50 gols marcados na temporada até aqui. Com esse número, o Leão da Ilha é o sexto time com mais gols em todo o território nacional, ficando atrás apenas de times que jogam a Série A, mas com jogos a menos em relação a essas equipes.

"O Barletinha joga muito a bola, craque. É um privilégio estar jogando ao lado dele. Ele cria muitas oportunidades de gol, tanto para ele quanto para a equipe e eu sou privilegiado de ser companheiro dele, assim como todos os nossos companheiros. A gente vem se ajudando, tanto eu e o Barleta, como todo mundo, em prol do Sport", disse.

O camisa 9 também destacou sobre como todo o time contribui para a construção ofensiva e não somente os jogadores de frente.

"O ataque começa com o goleiro e a defesa começa com o atacante. Se pensarmos dessa forma, nos tornamos uma equipe muito forte e difícil de ser batida. Se defendermos bem, estamos mais perto da vitória".

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