Perotti prega "pés no chão" após decidir vitória do Sport sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste

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A boa fase do centroavante Pedro Perotti foi o diferencial para o Sport largar na frente na semifinal da Copa do Nordeste.

O camisa 9 rubro-negro foi o autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (20), em plena Arena Castelão.



O resultado garante ao time pernambucano a vantagem do empate no jogo de volta, que será disputado na próxima quarta (27), às 21h30, na Ilha do Retiro.





Referência no setor ofensivo

Com o desempenho individual em solo cearense, Perotti consolidou o seu papel como principal referência ofensiva da equipe: o atacante, agora, soma sete gols marcados em 12 partidas disputadas pelo Leão, além de quatro assistências, configurando 11 participações diretas em gols.



Apesar do protagonismo na partida e da vantagem construída fora de casa, o centroavante adotou um tom cauteloso na saída de campo, projetando o segundo confronto.



"Uma grande vitória. Sabíamos o quão difícil seria esse jogo e conseguimos dar um passo importante dentro desta semifinal. Agora é tranquilidade, pés no chão, cientes de que jogamos apenas os primeiros 90 minutos, em que conseguimos levar uma vantagem para decidir na Ilha do Retiro, com o apoio dos nossos torcedores", declarou o jogador.



Perotti celebra gol sobre o Fortaleza, no Castelão. Foto: Paulo Matheus/ Sport Club do Recife



Além do placar positivo, o rubro-negro quebrou um tabu histórico: o Sport não vencia o Fortaleza fora de casa há 46 anos. O último resultado positivo em solo cearense havia sido conquistado em 1980, pela extinta Taça de Prata.



No estádio do Sport, porém, o jogo muda: em 20 partidas disputadas, o Leão da Ilha soma 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Questionado sobre a sequência no torneio, o atleta destacou o peso de decidir a vaga na final atuando em seus domínios.



"Os torcedores do Sport são essenciais para a nossa sequência. Como afirmei, é ter os pés no chão, mas com a confiança de que caminharemos juntos pelos nossos objetivos. Daremos a vida dentro de campo e eles serão primordiais. A Ilha lotada, pulsando, nos deixa muito fortes", finalizou.

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