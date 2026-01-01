Perspectiva Esportes 2026: O que esperar do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A- A+

Copa do Mundo. Não tem assunto de maior relevância no esporte em 2026 do que a maior competição de seleções do planeta. Chance de o Brasil ganhar o tão sonhado hexacampeonato. Mas, simbolicamente, os clubes pernambucanos também possuem seus Mundiais particulares. Para Náutico e Sport, por exemplo, a meta é buscar o acesso à Série A em contextos distintos quanto aos cenários de preparação. No Santa, a missão é regressar à Série B em meio ao processo de mudança no modelo de gestão para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).





Copa do Mundo



Desde que venceu a primeira Copa do Mundo, em 1958, o maior período em que a Seleção Brasileira ficou sem levantar uma taça da competição foi entre 1970 e 1994. Foram 24 anos de espera entre o tri e o tetra. Diferença que se repete agora, com o país igualando a mesma marca de jejum após ganhar o penta, em 2002.



O ciclo do Brasil para a Copa foi conturbado. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior passaram pelo comando da equipe, mas sem conseguir inspirar confiança na construção de um trabalho sólido. Veio então Carlo Ancelotti, nome de peso e primeiro estrangeiro que terá a chance de comandar a Seleção em um Mundial.



O Brasil está no Grupo C e terá na primeira fase jogos contra Marrocos, Haiti e Escócia. Caso avance, a equipe terá mais cinco duelos eliminatórias para se sagrar campeã. Em 2026, o Mundial passou de 32 para 48 participantes.



Sport



O Trio de Ferro da Capital chega em momentos distintos para 2026. A começar pelo Sport. O Leão vem de um rebaixamento amargo na Série A e passou por uma reconstrução política com a saída antecipada do presidente Yuri Romão e a chegada de Matheus Souto Maior, eleito para o cargo até o final do ano que vem.



“A mudança era vital, mas a forma de gerir pode ser arriscada. A vitória de Matheus Souto Maior afasta o clube das grandes lideranças, mas não pode ser um rompimento. O novo presidente tem que abrir as portas da Ilha do Retiro. Tornar o Sport governável”, frisou o jornalista Marcelo Cavalcante.



Ao assumir o clube, o novo presidente adotou um discurso de união. “Precisamos de todos juntos olhando para o futuro e para o Sport. A gente acredita que todos os grandes rubro-negros vão se colocar à disposição para colocar o clube para frente”, declarou.



Náutico



Também na Série B, mas vindo de um acesso na Série C, o Náutico manteve o presidente Bruno Becker (reeleito para o cargo) e a comissão técnica, com Hélio e Guilherme dos Anjos. Sem vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o foco do Timbu está no acesso à elite nacional.



“Isso vai depender da montagem do elenco. A permanência de Hélio é positiva, mas quanto ao ‘poder de dirigente’, eu tenho dúvidas”, ponderou Cavalcante. O Náutico também mira no ano que vem a possibilidade de fechar um acordo com a Liga Forte União (LFU) para ceder um percentual dos direitos de transmissão em troca de uma quantia financeira.



Os alvirrubros já receberam uma oferta no passado de R$ 10 milhões por 20% dos direitos, mas recusaram. A meta é buscar pelo menos R$ 60 milhões. O Náutico também segue em negociação para tentar se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).



Santa Cruz



Por falar em SAF, o Santa Cruz vai concretizar neste ano a mudança para o novo modelo de gestão, já aprovado em 2025. O Tricolor subiu da Série D para a C e tenta manter a “escadinha” para disputar a B em 2027. “A SAF é um desafogo necessário, mas não é receita para fazer sucesso absoluto”, alertou o jornalista.



Com a venda da SAF do Santa, também foi aprovada a transferência em definitivo do estádio do Arruda para a Cobra Coral Participações S.A, grupo que adquiriu 90% das ações do Tricolor.

Com a homologação do acordo, o clube dispõe de cerca de R$ 2 milhões para quitar mais débitos com os credores da Recuperação Judicial (RJ). A medida está de acordo com a decisão favorável do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que autorizou a utilização da estratégia do DIP Finance, tipo de 'empréstimo' para empresas em recuperação judicial, que fornece o capital necessário para continuar operando e se reestruturando. Todo valor foi disponibilizado pelos investidores da Cobra Coral Participações S.A, como parte de um acordo da proposta vinculante.

