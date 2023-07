A- A+

Futebol Perto de carimbar o passaporte à próxima fase da Série D, Retrô visita o Atlético de Alagoinhas Partida acontece neste sábado (01/07), no Barradão, em Salvador, às 15h

Aproximando-se dos mágicos 22 pontos, o Retrô está perto de se classificar para à fase seguinte da Série D. Buscando esse objetivo, a Fênix de Camaragibe visita o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (1º), às 15h, no Barradão, em Salvador.

Vindo de dois empates seguidos na Arena de Pernambuco, o Retrô soma 20 pontos em 10 partidas realizadas e é líder do Grupo 4 da competição, enquanto que o Atlético é o sexto com 12 pontos ganhos. A vitória significa vaga assegurada no mata-mata ao time pernambucano.

Ainda que invicto na quarta divisão, o Azulão vem de dois jogos em que oscilou bastante e deixou de conquistar os três pontos em casa. No atual momento, a equipe tem o mesmo número de empates e de vitórias - cinco para cada lado. Fora de casa, cenário do jogo deste sábado, o Retrô venceu três partidas, uma mais do que como mandante.

Marcelo Martelotte, treinador do Retrô, entende que o fato do adversário precisar se soltar mais por estar dentro de casa é benéfico ao time da Fênix. “Time que tem jogado bem fora de casa, tem conquistado resultados importantes. Eu acho que, pelo simples aspecto do adversário sair mais para o jogo, tentar mais ser uma equipe mais ofensiva, por usar mais espaços, a gente tem aproveitado bem a maneira de jogar", declarou.

Ficha Técnica

Atlético de Alagoinhas

Fábio Lima; Van, Bruno, Caíque e Lucas Luan; Sobral, Jerry e Felipe; Gustavo, Nickson e Rodrigo. Técnico: Thiago Santa Bárbara.

Retrô

Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Kevyn; Alencar, Ratinho e Radsley; Luisinho, Fernandinho e Giva. Técnico: Marcelo Martelotte.

Local: Estádio Manuel Barradas (Barradão/Salvador)

Horário: 15h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Marcus Vinicius Ferreira de Souza (ambos da BA)

