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futebol Perto de deixar o Sport, Zé Lucas não será relacionado para os próximos jogos da Série B Clube informou que medida foi tomada justamente em razão das negociações em andamento envolvendo uma possível transferência do jogador

O volante Zé Lucas não será relacionado para os próximos jogos do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o clube, a medida foi tomada “em decisão conjunta da diretoria e do departamento de futebol em razão das negociações em andamento envolvendo uma possível transferência do jogador, buscando preservar todas as partes durante este processo”.

“O clube seguirá conduzindo as tratativas com responsabilidade e transparência, mantendo a torcida informada sobre qualquer evolução relevante”, informou o Sport. O Leão já tinha anunciado anteriormente que tinha como meta negociar o prata da casa até o final de julho.

Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028 e multa estipulada de R$ 100 milhões para o futebol nacional. Para equipes fora do Brasil, o valor é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 292 milhões na cotação atual).

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