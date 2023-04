Perto de estrear, Sport chega à Série B 2023 como o time a ser batido

A- A+

Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Em meio a final do Nordestão perante o Ceará, o Sport fará sua estreia na quarta competição da temporada neste final de semana. Pela Segundona, o Leão visita o Novorizontino, no domingo (30), às 15h30. Diferente do ano passado, por exemplo, a equipe da Praça da Bandeira chega com status de super favorita ao acesso e quiçá ao título do certame nacional.

Em 2022, o Rubro-negro era cotado para subir de divisão. No entanto, teve que dividir o protagonismo com equipes como Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. O quarteto chegou à Série A. O Leão, por sua vez, lutou até o final, mas fechou o campeonato na 7ª colocação, com 57 pontos, ficando atrás ainda de Sampaio Corrêa e Ituano, respectivamente. Agora, com a base da temporada passada mantida e o excelente momento em 2023, os pernambucanos iniciam a Série B como o time a ser batido.

Sem os grandes clubes que conseguiram o acesso no ano passado, o Sport terá a companhia de outros times tradicionais, mas sem o mesmo peso. Entre os campeões estaduais, Atlético-GO, CRB e Criciúma estão na competição. Ademais, equipes como Avaí, Ceará, Chapecoense, Guarani, Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Vitória também tentam chegar à elite do futebol nacional. O Vozão, inclusive, foi o responsável pelas únicas derrotas do Rubro-negro na temporada.

Apesar da Série B caminhar para a terceira rodada, o Leão teve dois jogos adiados por causa das decisões disputadas neste início de temporada. Na quarta-feira, inclusive, tem o jogo derradeiro da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Até por isso, precisando reverter uma desvantagem de um gol, o técnico Enderson Moreira enfatizou que irá poupar as principais peças de olho no confronto com o Ceará.

"Acho complicado que levemos o time todo para Novo Horizonte. A logística é complicada, vamos ter que fazer algumas escolhas. Não é da maneira que esperávamos, mas humanamente é impossível fazer isso. A gente iria sair de lá na segunda com uma decisão na quarta. Vamos ver para tomar a melhor atitude e ter um time competitivo, mas também preparar a equipe para a final da Copa do Nordeste”, explicou.

Campeão do Estadual, finalista do Nordestão com chances reais de título, mesmo após perder o confronto de ida, e classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, o Sport soma números invejáveis até aqui no ano. Em 28 jogos, são 21 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Um aproveitamento de 81% dos pontos disputados. Além disso, acumula 65 gols marcados - que o coloca ao lado do Fortaleza como o time de melhor ataque do Brasil, mas com um compromisso a menos. Sólida há algumas temporadas, a zaga só foi vazada em 17 oportunidades.

