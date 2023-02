A- A+

Náutico Perto de fazer primeiro clássico em Pernambuco, Régis diz estar à vontade no Náutico Meia-atacante ganhou vaga de titular no time do técnico Dado Cavalcanti

Recém-chegado ao Náutico, Régis Tossati está prestes a fazer seu primeiro clássico com a camisa alvirrubra. Vindo do futebol grego, o meia-atacante atuou como titular nas últimas três partidas do Timbu. Contra o Sport, neste sábado (11), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, o atleta falou da expectativa que tem para o primeiro Clássico dos Clássicos da temporada.

Sobre o clássico do próximo sábado, o meia-atacante destacou a preparação da equipe. "É uma semana muito importante, porque temos nosso primeiro clássico na temporada e sabemos que é um jogo diferente. Estamos trabalhando pensando em uma partida de cada vez e acredito que nosso time chegará pronto para buscar a vitória no clássico".

Já sobre o início no Náutico, o atleta reconheceu a importância do bom ambiente de trabalho nesses primeiros jogos. "Estou bem contente com esse início no Náutico. O elenco, toda comissão, diretoria e todos do clube me receberam muito bem, então estou me sentindo à vontade. Espero retribuir tudo isso em campo, ajudando a equipe com bons resultados visando nossos objetivos na temporada".

Náutico e Sport entrarão em campo pela nona rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O Timbu não perde desde a estreia na temporada e tenta impor a primeira derrota ao Rubro-Negro neste ano. Porém, o restrospecto incomoda, a equipe da Rosa e Silva não vence um Clássico dos Clássicos em 90 minutos desde 2020.



