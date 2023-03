A- A+

Futebol Perto de saber adversário da 3ª fase da Copa do Brasil, Náutico terá outro rival de Série A em 2023 No pote 2, Náutico vem de classificações diante de São Bernardo-SP e Vila Nova e pegará equipe da elite nacional mais uma vez, após encontro com o Fortaleza, no Nordestão

O Náutico está prestes a enfrentar, pela segunda vez em 2023, um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de encarar o Fortaleza, pela etapa de grupos da Copa do Nordeste, o Timbu vai encarar outro time da elite nacional, mas agora pela terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio para descobrir quem será o desafiante acontecerá nesta quarta (29), às 14h.



“Independente de quem for, é pedreira. Jogo complicado, bom de jogar. A Copa do Brasil é gostosa. Tem o clima de mata-mata, de jogar diante da torcida e depois fora. Os times da Série A são de outro patamar, mas temos uma grande equipe também e podemos passar por mais uma fase”, afirmou o goleiro Vagner. O Náutico eliminou o São Bernardo/SP (Série C) na primeira etapa e o Vila Nova/GO (Série B) na segunda.



No pote 2, o Náutico está ao lado de Sport, CRB, CSA, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo/SP, Volta Redonda, Ypiranga/RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá/PA. O adversário na fase seguinte virá do pote 1, que tem Flamengo, Palmeiras, Athletico, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América/MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.



Os dias previstos para os jogos da terceira fase, em formato de ida e volta, são 12 e 26 de abril. A classificação para as quartas de final vale premiação de R$ 3,3 milhões.





Histórico na Copa



A primeira participação do Náutico na Copa do Brasil, em 1989, terminou com uma desclassificação nas oitavas de final. No ano seguinte, porém, teve seu melhor desempenho na competição. O clube foi semifinalista, perdendo para o Flamengo. O artilheiro do torneio em 1990, inclusive, foi o atacante alvirrubro Bizu, autor de sete gols.



Nos anos de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004 e 2021, o Náutico não obteve vaga na Copa do Brasil. Em 1992, 1995, 2001, 2013, 2016, 2017 e 2022, a eliminação foi na primeira fase. Em 1999, o Timbu caiu ainda na etapa preliminar, perante o rival Santa Cruz.



O Náutico foi eliminado na segunda fase nos anos de 2000, 2002, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 e 2020. Na terceira, sucumbiu em 2015. Na quarta, em 2018. O Timbu chegou até as oitavas de final em 1993, 2003, 2006, 2008, 2009 e 2011. A melhor campanha do clube no século atual foi em 2007, ficando entre os oito melhores da Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para o

Figueirense.



Ao todo, o Náutico tem 103 jogos pela Copa do Brasil. Foram 47 vitórias, 24 empates e 32 derrotas.

