Perto de ser anunciado, Gabriel Menino vai à Vila na estreia do Santos no Paulistão

Próximo de ser anunciado como reforço do Santos na temporada de 2026, Gabriel Menino marcou presença na Vila Belmiro neste sábado e acompanhou de perto a estreia da equipe no Campeonato Paulista, diante do Novorizontino. Antes da bola rolar, o meio-campista subiu ao gramado, foi reconhecido pelos torcedores presentes e recebeu aplausos das arquibancadas.



O jogador pertence ao Atlético-MG e negocia um contrato de empréstimo válido por um ano com o clube santista, com opção de compra ao fim do vínculo. A ida à Vila é tratada nos bastidores como mais um passo para a conclusão do acordo.



Gabriel Menino chegou ao Atlético-MG em dezembro de 2024, envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras. Na ocasião, além dele, o volante Patrick também foi incluído no acordo com o clube mineiro. A expectativa em Belo Horizonte era alta, sustentada pelo histórico vitorioso do atleta no futebol paulista.



Formado nas categorias de base do Palmeiras, Menino acumulou dez títulos pelo clube alviverde, com destaque para duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros. Apesar do currículo, não conseguiu se firmar no Atlético-MG e teve participação discreta: foram 45 partidas, com um gol marcado e duas assistências.



Diante desse cenário, o Santos procurou o Atlético em busca do jogador para suprir carências no meio-campo. A negociação avançou sem grandes obstáculos, também em função da chegada de Victor Hugo ao elenco atleticano. Além de atuar como volante, Gabriel Menino pode jogar aberto pelo lado direito e até improvisado na lateral, se necessário.



Com o acerto encaminhado, o Santos agora concentra esforços na tentativa de contratação do chileno Felipe Loyola. O negócio depende de um aval do Huachipato, do Chile, que ainda impõe entraves à negociação.



Gabriel Menino deve ser o segundo reforço do Santos para a temporada. Antes dele, o clube anunciou a contratação de Gabigol, que fez a sua reestreia com a camisa alvinegra.

