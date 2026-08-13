Perto de venda recorde, Lakers sozinhos valem quase Real Madrid e Atlético de Madrid juntos
Empresários fazem proposta por cerca de US$ 12,5 bilhões pela equipe da NBA. Valor expõe distância financeira entre franquias americanas e clubes de futebol
O Los Angeles Lakers está sendo vendido por cerca de US$ 12 bilhões (R$ 62,23 bilhões) para os empresários norte-americanos Josh Kushner e Bob Iger, segundo informação da ESPN. O valor supera o recorde da NBA que pertence à própria franquia, quando foi negociada com Mark Walter por US$ 10 bilhões no ano passado, e ajuda a dimensionar a distância financeira entre os principais times dos esportes americanos e o futebol. O tamanho do negócio, por exemplo, é praticamente igual à soma das avaliações de Real Madrid (US$ 9,5 bilhões) e Atlético de Madrid (US$ 2,95 bilhões), duas potências da Europa.
De acordo com o Ranking Forbes 2025, das 50 equipes mais valiosas do mundo, 44 eram de franquias de esportes dos Estados Unidos, divididos entre basquete (NBA), futebol americano (NFL) e beisebol (MLB) — embora uma delas, o Toronto Raptors, seja canadense, mas jogue na NBA. A lista é anual e ainda não há versão de 2026. O top 5 do ranking, mesmo considerando a venda anterior dos Lakers, é formado apenas por times avaliados na faixa dos US$ 10 bilhões ou mais: três da NFL (Dallas Cowboys, Los Angeles Rams e New York Giants) e dois da NBA (Golden State Warriors e Los Angeles Lakers).
Já de futebol, são apenas quatro na lista: Real Madrid e Barcelona (Espanha) e Manchester United e Liverpool (Inglaterra). O clube merengue, inclusive, segundo uma lista da Forbes deste ano voltada somente para o futebol, é o time mais valioso do mundo pela quinta vez consecutiva (cresceu de US$ 6,75 bilhões em 2025 para US$ 9,5 bilhões na última atualização).
Leia também
• Empresário envolvido em plano polêmico da Fifa acerta a compra dos Lakers por R$ 62 bilhões
• Lakers se despedem de LeBron James após oito temporadas: 'Sempre será parte da nossa família'
• Thunder bate Lakers, sela "varrida" e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons
Por que existe um poderio financeiro tão grande das franquias dos EUA?
As avaliações dos clubes e franquias esportivas são estimadas pela combinação do patrimônio com a dívida líquida. O cálculo considera receitas, lucro operacional, potencial de crescimento, características econômicas da liga, estádio, força da marca e transações recentes envolvendo times.
A Forbes, por exemplo, utiliza a mesma lógica básica para avaliar clubes de futebol e franquias da NBA, mas os múltiplos aplicados são muito diferentes. Enquanto os times europeus são avaliados, em média, por cerca de 5,6 vezes as suas receitas, as franquias da NBA alcançam 12,9 vezes. A diferença reflete características estruturais do esporte americano, como a ausência de rebaixamento, a distribuição centralizada de receitas, a força dos contratos nacionais de mídia e a escassez de franquias, fatores que tornam a receita futura mais previsível e reduzem o risco para investidores.
O modelo de rebaixamento é um dos grandes diferenciais. Na Inglaterra, por exemplo, os três times que caem da Premier League para a Championship veem sua receita reduzir drasticamente de um ano para outro. Uma ameaça que não existe na NBA, NFL e MLB, o que oferece maior estabilidade a franquias e investidores. Outro ponto é o mercado de direitos de mídia muito forte na cultura esportiva comercializada dos Estados Unidos.
Quando um investidor compra uma franquia da NBA, ele compra um ativo escasso, permanente dentro de uma liga fechada com número limitado de participantes, com receitas centralizadas e grande previsibilidade futura. Já quando adquire um clube do futebol europeu, ele compra um ativo cujo valor pode mudar significativamente conforme a divisão em que joga, a classificação para torneios continentais, os direitos de TV, o endividamento e o desempenho esportivo. Esses fatores impactam diretamente na avaliação dos preços das equipes.
Lista completa das 50 equipes esportivas mais valiosas do mundo em 2025:
1º - Dallas Cowboys (NFL): US$ 13 bilhões
2º - Golden State Warriors (NBA): US$ 11 bilhões
3º - Los Angeles Rams (NFL): US$ 10,5 bilhões
4º - New York Giants (NFL): US$ 10,1 bilhões
5º - Los Angeles Lakers (NBA): US$ 10 bilhões*
6º - New York Knicks (NBA): US$ 9,75 bilhões
7º - New England Patriots (NFL): US$ 9 bilhões
8º - San Francisco 49ers (NFL): US$ 8,6 bilhões
9º - Philadelphia Eagles (NFL): US$ 8,3 bilhões
10º - Chicago Bears (NFL); New York Yankees (MLB): US$ 8,2 bilhões
12º - New York Jets (NFL): US$ 8,1 bilhões
13º - Las Vegas Raiders (NFL): US$ 7,7 bilhões
14º - Washington Commanders (NFL): US$ 7,6 bilhões
15º - Los Angeles Clippers (NBA); Miami Dolphins (NFL): US$ 7,5 bilhões
17º - Houston Texans (NFL): US$ 7,4 bilhões
18º - Denver Broncos (NFL); Los Angeles Dodgers (MLB): US$ 6,8 bilhões
20º - Real Madrid (LaLiga): US$ 6,75 bilhões
21º - Boston Celtics (NBA); Seattle Seahawks (NFL): US$ 6,7 bilhões
23º - Green Bay Packers (NFL): US$ 6,65 bilhões
24º - Manchester United FC (Premier League); Tampa Bay Buccaneers (NFL): US$ 6,6 bilhões
26º - Ferrari (Fórmula 1); Pittsburgh Steelers (NFL): US$ 6,5 bilhões
28º - Cleveland Browns (NFL): US$ 6,4 bilhões
29º - Atlanta Falcons (NFL): US$ 6,35 bilhões
30º - Tennessee Titans (NFL): US$ 6,3 bilhões
31º - Minnesota Vikings (NFL): US$ 6,25 bilhões
32º - Kansas City Chiefs (NFL): US$ 6,2 bilhões
33º - Baltimore Ravens (NFL): US$ 6,1 bilhões
34º - Chicago Bulls (NBA); Los Angeles Chargers (NFL); Mercedes (Fórmula 1): US$ 6 bilhões
37º - Buffalo Bills (NFL): US$ 5,95 bilhões
38º - Houston Rockets (NBA); Indianapolis Colts (NFL): US$ 5,9 bilhões
40º - Carolina Panthers (NFL); Miami Heat (NBA): US$ 5,7 bilhões
42º - FC Barcelona (LaLiga): US$ 5,65 bilhões
43º - Jacksonville Jaguars (NFL); Brooklyn Nets (NBA): US$ 5,6 bilhões
45º - Arizona Cardinals (NFL): US$ 5,5 bilhões
46º - Philadelphia 76ers (NBA): US$ 5,45 bilhões
47º - Phoenix Suns (NBA): US$ 5,425 bilhões
48º - Detroit Lions (NFL); Liverpool FC (Premier League); Toronto Raptors (NBA): US$ 5,4 bilhões
*Lista ainda considera valor da venda anterior dos Lakers
Times de futebol mais valiosos do mundo em 2026
Real Madrid: US$ 9,5 bilhões
Barcelona: US$ 7,5 bilhões
Manchester United: US$ 7,2 bilhões
Liverpool: US$ 6,2 bilhões
Paris Saint-Germain: US$ 5,8 bilhões
Bayern de Munique: US$ 5,7 bilhões
Manchester City: US$ 5,5 bilhões
Arsenal: US$ 5,4 bilhões
Chelsea: US$ 4,2 bilhões
Tottenham: US$ 3 bilhões
Atlético de Madrid: US$ 2,95 bilhões
Juventus: US$ 2,4 bilhões
Borussia Dortmund: US$ 2,2 bilhões
Milan: US$ 1,85 bilhão
Inter de Milão: US$ 1,8 bilhão