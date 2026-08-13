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ESPORTES Perto de venda recorde, Lakers sozinhos valem quase Real Madrid e Atlético de Madrid juntos Empresários fazem proposta por cerca de US$ 12,5 bilhões pela equipe da NBA. Valor expõe distância financeira entre franquias americanas e clubes de futebol

O Los Angeles Lakers está sendo vendido por cerca de US$ 12 bilhões (R$ 62,23 bilhões) para os empresários norte-americanos Josh Kushner e Bob Iger, segundo informação da ESPN. O valor supera o recorde da NBA que pertence à própria franquia, quando foi negociada com Mark Walter por US$ 10 bilhões no ano passado, e ajuda a dimensionar a distância financeira entre os principais times dos esportes americanos e o futebol. O tamanho do negócio, por exemplo, é praticamente igual à soma das avaliações de Real Madrid (US$ 9,5 bilhões) e Atlético de Madrid (US$ 2,95 bilhões), duas potências da Europa.

De acordo com o Ranking Forbes 2025, das 50 equipes mais valiosas do mundo, 44 eram de franquias de esportes dos Estados Unidos, divididos entre basquete (NBA), futebol americano (NFL) e beisebol (MLB) — embora uma delas, o Toronto Raptors, seja canadense, mas jogue na NBA. A lista é anual e ainda não há versão de 2026. O top 5 do ranking, mesmo considerando a venda anterior dos Lakers, é formado apenas por times avaliados na faixa dos US$ 10 bilhões ou mais: três da NFL (Dallas Cowboys, Los Angeles Rams e New York Giants) e dois da NBA (Golden State Warriors e Los Angeles Lakers).

Já de futebol, são apenas quatro na lista: Real Madrid e Barcelona (Espanha) e Manchester United e Liverpool (Inglaterra). O clube merengue, inclusive, segundo uma lista da Forbes deste ano voltada somente para o futebol, é o time mais valioso do mundo pela quinta vez consecutiva (cresceu de US$ 6,75 bilhões em 2025 para US$ 9,5 bilhões na última atualização).





Por que existe um poderio financeiro tão grande das franquias dos EUA?

As avaliações dos clubes e franquias esportivas são estimadas pela combinação do patrimônio com a dívida líquida. O cálculo considera receitas, lucro operacional, potencial de crescimento, características econômicas da liga, estádio, força da marca e transações recentes envolvendo times.

A Forbes, por exemplo, utiliza a mesma lógica básica para avaliar clubes de futebol e franquias da NBA, mas os múltiplos aplicados são muito diferentes. Enquanto os times europeus são avaliados, em média, por cerca de 5,6 vezes as suas receitas, as franquias da NBA alcançam 12,9 vezes. A diferença reflete características estruturais do esporte americano, como a ausência de rebaixamento, a distribuição centralizada de receitas, a força dos contratos nacionais de mídia e a escassez de franquias, fatores que tornam a receita futura mais previsível e reduzem o risco para investidores.

O modelo de rebaixamento é um dos grandes diferenciais. Na Inglaterra, por exemplo, os três times que caem da Premier League para a Championship veem sua receita reduzir drasticamente de um ano para outro. Uma ameaça que não existe na NBA, NFL e MLB, o que oferece maior estabilidade a franquias e investidores. Outro ponto é o mercado de direitos de mídia muito forte na cultura esportiva comercializada dos Estados Unidos.

Quando um investidor compra uma franquia da NBA, ele compra um ativo escasso, permanente dentro de uma liga fechada com número limitado de participantes, com receitas centralizadas e grande previsibilidade futura. Já quando adquire um clube do futebol europeu, ele compra um ativo cujo valor pode mudar significativamente conforme a divisão em que joga, a classificação para torneios continentais, os direitos de TV, o endividamento e o desempenho esportivo. Esses fatores impactam diretamente na avaliação dos preços das equipes.

Lista completa das 50 equipes esportivas mais valiosas do mundo em 2025:

1º - Dallas Cowboys (NFL): US$ 13 bilhões

2º - Golden State Warriors (NBA): US$ 11 bilhões

3º - Los Angeles Rams (NFL): US$ 10,5 bilhões

4º - New York Giants (NFL): US$ 10,1 bilhões

5º - Los Angeles Lakers (NBA): US$ 10 bilhões*

6º - New York Knicks (NBA): US$ 9,75 bilhões

7º - New England Patriots (NFL): US$ 9 bilhões

8º - San Francisco 49ers (NFL): US$ 8,6 bilhões

9º - Philadelphia Eagles (NFL): US$ 8,3 bilhões

10º - Chicago Bears (NFL); New York Yankees (MLB): US$ 8,2 bilhões

12º - New York Jets (NFL): US$ 8,1 bilhões

13º - Las Vegas Raiders (NFL): US$ 7,7 bilhões

14º - Washington Commanders (NFL): US$ 7,6 bilhões

15º - Los Angeles Clippers (NBA); Miami Dolphins (NFL): US$ 7,5 bilhões

17º - Houston Texans (NFL): US$ 7,4 bilhões

18º - Denver Broncos (NFL); Los Angeles Dodgers (MLB): US$ 6,8 bilhões

20º - Real Madrid (LaLiga): US$ 6,75 bilhões

21º - Boston Celtics (NBA); Seattle Seahawks (NFL): US$ 6,7 bilhões

23º - Green Bay Packers (NFL): US$ 6,65 bilhões

24º - Manchester United FC (Premier League); Tampa Bay Buccaneers (NFL): US$ 6,6 bilhões

26º - Ferrari (Fórmula 1); Pittsburgh Steelers (NFL): US$ 6,5 bilhões

28º - Cleveland Browns (NFL): US$ 6,4 bilhões

29º - Atlanta Falcons (NFL): US$ 6,35 bilhões

30º - Tennessee Titans (NFL): US$ 6,3 bilhões

31º - Minnesota Vikings (NFL): US$ 6,25 bilhões

32º - Kansas City Chiefs (NFL): US$ 6,2 bilhões

33º - Baltimore Ravens (NFL): US$ 6,1 bilhões

34º - Chicago Bulls (NBA); Los Angeles Chargers (NFL); Mercedes (Fórmula 1): US$ 6 bilhões

37º - Buffalo Bills (NFL): US$ 5,95 bilhões

38º - Houston Rockets (NBA); Indianapolis Colts (NFL): US$ 5,9 bilhões

40º - Carolina Panthers (NFL); Miami Heat (NBA): US$ 5,7 bilhões

42º - FC Barcelona (LaLiga): US$ 5,65 bilhões

43º - Jacksonville Jaguars (NFL); Brooklyn Nets (NBA): US$ 5,6 bilhões

45º - Arizona Cardinals (NFL): US$ 5,5 bilhões

46º - Philadelphia 76ers (NBA): US$ 5,45 bilhões

47º - Phoenix Suns (NBA): US$ 5,425 bilhões

48º - Detroit Lions (NFL); Liverpool FC (Premier League); Toronto Raptors (NBA): US$ 5,4 bilhões

*Lista ainda considera valor da venda anterior dos Lakers

Times de futebol mais valiosos do mundo em 2026

Real Madrid: US$ 9,5 bilhões

Barcelona: US$ 7,5 bilhões

Manchester United: US$ 7,2 bilhões

Liverpool: US$ 6,2 bilhões

Paris Saint-Germain: US$ 5,8 bilhões

Bayern de Munique: US$ 5,7 bilhões

Manchester City: US$ 5,5 bilhões

Arsenal: US$ 5,4 bilhões

Chelsea: US$ 4,2 bilhões

Tottenham: US$ 3 bilhões

Atlético de Madrid: US$ 2,95 bilhões

Juventus: US$ 2,4 bilhões

Borussia Dortmund: US$ 2,2 bilhões

Milan: US$ 1,85 bilhão

Inter de Milão: US$ 1,8 bilhão

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