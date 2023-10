A- A+

SÉRIE C Neymar declara torcida ao Amazonas, que está a uma vitória do acesso à Série B: 'Bom jogo' A equipe entre em campo neste sábado (7), às 18h, e precisa apenas de uma vitória sobre o Botafogo-PB para subir para a Segundona

O Amazonas FC entra em campo neste sábado (7), às 18h, para enfrentar o Botafogo-PB pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, a equipe, vice-líder do Grupo B com nove pontos, conseguirá o acesso inédito à Série B.

Em meio à preparação para a decisão, no entanto, a Onça divulgou em suas redes sociais que recebeu a torcida de um personagem inusitado: nada mais nada menos que Neymar Jr., craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Fala, rapaziada do Amazonas! Passando aqui para mandar um abraço para vocês e desejar um bom jogo. Fica com Deus e boa sorte. Tamo junto!", disse Neymar.

O Amazonas, que possui apenas quatro anos de história, pode conquistar o acesso inédito à Série B se trunfar neste sábado. Com nove pontos, a equipe é vice no Grupo B, atrás apenas do Paysandu, que tem 10. Volta Redonda, com sete, e Botafogo-PB, com apenas três pontos, são terceiro e quarto colocados, respectivamente.

Jogadores do Amazonas comemoram gol. - Foto: João Normando/Amazonas FC

Vale ressaltar que, se conseguir o feito, seria o segundo acesso seguido do Amazonas. A equipe consegiu avançar da Série D para a C em 2022 e, neste ano, tenta repetir a dose tanto dentro de campo, quanto fora dele e com apoio ilustre de Neymar.

