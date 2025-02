A- A+

FUTEBOL Perto do milésimo gol, Cristiano Ronaldo tem pênalti para bater, mas cede cobrança para Mané Ex-atacante do Liverpool não balançava as redes há quase dois meses, desde 9 de janeiro

Na corrida pelo milésimo gol, Cristiano Ronaldo balançou as redes mais uma vez, mas poderia estar ainda mais perto de seu objetivo. Isso porque o craque português teve a oportunidade de fazer mais um gol na vitória do Al-Nassr por 2 a 0 sobre o Al-Wehda, mas mostrou empatia pelo Sadio Mané e doou uma cobrança de pênalti para o senegalês.





Aos 55 minutos do segundo tempo, o Al-Nassr teve um pênalti marcado e Cristiano Ronaldo, batedor oficial do time saudita, deu a bola para Sadio Mané, que não balançava as redes há quase dois meses, desde 9 de janeiro, bater. O ex-jogador do Liverpool não desperdiçou o presente do atacante português, fez o gol e fechou o placar da partida.

Ronaldo leaves the penalty for Sadio Mané, who converts it pic.twitter.com/au9wDXW0gW — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 25, 2025

Com o gol marcado na partida de ontem, Cristiano Ronaldo chegou à marca de 925 gols oficiais em sua carreira e agora está a 75 do milésimo. Além disso, CR7 é o artilheiro da atual temporada da liga saudita com 17 gols, seguido por Benzema que marcou 16 vezes.

