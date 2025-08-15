A- A+

FUTEBOL "Pesadelo para defesa": Jornal espanhol elogia partida de Vitor Roque na Libertadores Atacante do Palmeiras sofreu um pênalti, deu assistência e marcou um gol contra o Universitario

"O melhor Vitor Roque está de volta", é o que diz o jornal espanhol As após a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Universitario, em Lima, pela Copa Libertadores. O desempenho e "protagonismo" do atacante deixou o time alviverde muito perto de uma vaga nas quartas de final. Em menos de meia hora de jogo, sofreu um pênalti, deu assistência e marcou um gol, "numa atuação que fez lembrar seus melhores momentos da carreira", descreveu o periódico.

O ex-jogador do Barcelona vinha de oscilações após o Mundial de Clubes, mas reencontrou a boa forma no retorno ao Brasil. Depois de um período em que sofreu com a fase ruim do time, mostrou poder de decisão e velocidade que o consagraram no futebol europeu.





Logo aos 12 minutos, Vitor Roque ganhou espaço na área e forçou um pênalti com habilidade. Na cobrança, López abriu o placar. Pouco depois, o atacante voltou a aparecer: em jogada de contra-ataque, deu um passe preciso para o argentino ampliar. Por seu destaque no jogo, o jornal o configurou como "um pesadelo para a defesa da casa".

O camisa 9 seguiu atormentando a defesa peruana. Recuperou uma bola após erro de passe, driblou o goleiro, mas perdeu o equilíbrio na finalização. Minutos depois, se redimiu com um chute que entrou no ângulo. Segundo o AS, Roque "assumiu a liderança na área, um passo à frente dos adversários".

No segundo tempo, o Palmeiras administrou a vantagem, ainda mais confortável após a expulsão de Riveros. López voltou a marcar aos 30 minutos, selando o placar e deixando o time com um pé nas quartas de final.

