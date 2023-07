Pesadelo virou realidade: Santa Cruz perde para Iguatu e é eliminado da Série D ainda na 1ª fase

A- A+

Acabou. O Santa Cruz está desclassificado da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, depois de perder pelo placar de 1 a 0 para o Iguatu, na última rodada da primeira fase da competição.

A partida, que para os mandantes serviu apenas para cumprimento de tabela, aconteceu no estádio Morenão, no Ceará, neste domingo (23). O único gol do jogo, responsável por transformar o pesadelo em realidade para a Cobra Coral, aconteceu logo aos sete minutos, com Otacílio Marcos.

Por trás das possibilidades do placar, estava a chance de o Tricolor se classificar à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro e mais: garantir calendário na próxima temporada.

Pelo tamanho da responsabilidade que os 90 minutos reservavam, a concentração para o confronto deste fim de semana foi levada a sério pelo clube pernambucano. Cinco dias antes do jogo, o elenco viajou até a Paraíba, onde se “isolou” numa distância de aproximadamente 500 quilômetros do Recife. Na rodada anterior, foi necessária uma força-tarefa policial para conter episódios de violência no estádio do Arruda. Torcedores não pouparam protestos contra o time.

O pesadelo

Aproveitando um vacilo da zaga do Santa Cruz aos sete minutos, Otacílio Marcos surgiu e não deixou chances de defesa para Michael. Era o começo do pesadelo da desclassificação para a Cobra Coral.



Em resposta, a tentativa de empate não demorou. Após cruzamento de Maranhão, Chiquinho alcançou a bola, mas mandou quicando na direção do arqueiro Geferson, que defendeu rapidamente. Aos 18, com Iago, o Tricolor ressurgiu na entrada da área, mas Geferson outra vez apareceu para fazer uma defesa rasteira e salvar o mandante.



Buscando ampliar a vantagem e pressionando ainda mais o Santa Cruz, Tallison Calcinha fez um cruzamento na área e tentou lançar para Luís Soares, mas Rhuan Rodrigues salvou, desviando para Michael. Antes do intervalo, um outro susto foi impedido por Michael, que amenizou a situação depois de defender um chute de Pedrinho. Ele havia mandado livre de fora da área.

Buscando reação e impondo mais intensidade em campo nos minutos seguintes, o Santa Cruz até se esforçou com o intuito de deixar tudo igual até o fim da primeira etapa, mas a baixa criação não deu espaço para a sorte. Não neste decisivo domingo.

Segundo tempo

Para a etapa complementar, o treinador Evaristo Piza optou por acionar Emerson Galego no lugar de Wagninho. Mas foi com Fabrício, aos quatro minutos, que a melhor chance do Santa Cruz na partida aconteceu, com ele mandando a bola próximo ao travessão e reacendendo a expectativa de mudança no cenário sombrio que já estava rascunhado.

Com o relógio pressionando ainda mais o Tricolor, à essa altura precisando marcar dois gols e dependendo só de si, ficou “nas costas” do goleiro Michael a função de ir afastando os lances perigosos do Iguatu, enquanto os pernambucanos não conseguiam avançar do outro lado do campo. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o goleiro se viu cara a cara com Luís Soares, que ainda ousou finalizar, mas acabou interrompido.



Iguatu

Geferson; Talisson Calcinha, Regineldo e Júlio Nascimento; Guidio, Max Oliveira, Thalison Silva (Tailson) e Dedeco (Daniel); Otacílio Marcos (Luís Soares - Zé Lopes), Pedrinho e Araçoiaba (Caxito) | Técnico: Washington Luiz

Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Dudu, Guedes e Marcus Vinícius (Ítalo Silva); Wagninho (Emerson Galego), Fabrício (Dayvid) e Chiquinho (Marcelinho); Maranhão, Matheus Alessandro e Iago (Ítalo Henrique) | Técnico: Evaristo Piza

Local: Morenão (Iguatu, no Ceará)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel (CE) e Tiago Castro e Silva (CE)

Gol: Otacílio Marcos (do Iguatu, aos 7 do 1º T)

Cartões amarelos: Dudu (Santa Cruz), Wagninho (Santa Cruz), Thalison Silva (Iguatu), Guidio (Iguatu), Talisson Calcinha (Iguatu) e Ítalo Henrique (Santa Cruz)



