Pesquisa analisa torcidas nordestinas mais engajadas do Nordeste
Recorte analisa o mês de junho e teve o Santa Cruz como a torcida mais fanática da região
Qual o clube do Nordeste com mais seguidores nas redes sociais? E qual a torcida mais engajada? Essas são algumas perguntas que a Lida Estratégia, empresa de comunicação, marketing e inteligência que utiliza dados e monitoramento buscou responder na pesquisa que analisa mensalmente a presença digital, a mobilização, o fanatismo e apoio emocional das torcidas no Instagram.
“Criamos a Lida Estratégia voltando no avanço da tecnologia, da inteligência artificial e resolvemos analisar o engajamento das torcidas. O ranking começou oficialmente em março. A gente acompanha e monitora os perfis de clubes do Nordeste das Séries A e B, além de CSA, ABC e Santa Cruz. Avaliamos as postagens dos times, as visualizações, curtidas de comentários e a ‘qualidade’ dos comentários, vendo se ele falou algo relevante para o conteúdo”, afirmou Rodrigo Sampaio, jornalista e especialista em Gestão da Comunicação Estratégica.
A pesquisa analisou quatro pontos: Gigante Ideal (clube com mais seguidores no Instagram), Massa Ativa (o número de torcedores efetivamente engajados na base digital do clube), Torcida Fanática (relaciona a Massa Ativa ao tamanho total da base, revelando o quanto a torcida aparece, reage e participa em relação ao universo de seguidores), além do Apoio da Arquibancada (que mede comentários favoráveis, apoio, confiança e alinhamento com o momento do clube).
“No Massa Ativa, o Vitória, por exemplo, teve mais de 11 mil torcedores ativos. Tem também o caso do Santa Cruz que, dentro do período avaliado, teve dentro dos indicadores a torcida mais fanática”, apontou o jornalista. O Tricolor ficou em primeiro no quesito e também fechou junho sendo o destaque do mês com o crescimento nas redes.
“O Santa teve alguns sinais de atenção com relação aos salários atrasados, a cobrança direta ao presidente e um ‘exílio’ do Arruda. Mas claro que quando o time está embalado, isso muda. Nesse mês, o Santa dobrou a base de engajamento em um mês e isso passa pelos resultados (em campo)”, declarou.
Top 5 Gigante Digital
1 – Bahia: 2,03M de seguidores
2 – Vitória: 1,90M de seguidores
3 – Sport: 1,75M de seguidores
4 – Fortaleza: 1,71M de seguidores
5 – Ceará: 1,57M de seguidores
Massa Ativa
1 – Vitória: 11.271 torcedores ativos
2 – Santa Cruz: 6.820 torcedores ativos
3 – Fortaleza: 4.861 torcedores ativos
4 – Sport: 4.614 torcedores ativos
5 – Ceará: 3.800 torcedores ativos
Torcida Fanática
1 – Santa Cruz: 0,91%
2 – Vitória: 0,59%
3 – CSA: 0,53%
4 – CRB: 0,45%
5 – Náutico: 0,43%
Apoio da Arquibancada
1 – CSA: 82,58
2 – ABC: 80,40
3 – Vitória: 71,58
4 – Santa Cruz: 66,44
5 – Fortaleza: 62,82