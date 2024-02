Pesquisa aponta o perfil dos atletas brasileiros

A- A+

O Ticket Sports, plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos, disponibilizou pelo sétimo ano consecutivo uma pesquisa sobre o “Perfil do Atleta Brasileiro”.

O material é resultado da análise de mais de 1 milhão e 300 mil inscrições vendidas e 2.466 eventos abertos na plataforma ao longo de 2023, e ilustram todo perfil dos esportistas amadores e profissionais do País. Os números levantados foram de perfil demográfico e comportamento de compra dos participantes.

“A análise do perfil do público é uma tradição para nós. Gostamos de comparar resultados e fazer um compilado para entender comportamentos e tendências. Lançá-lo no início do ano significa entregar nas mãos de organizadores e marcas um exercício perfeito para o planejamento do ano”, afirma Gabriella Donatello, gerente de marketing da plataforma.

De acordo com o recorte, o número de mulheres aumentou em relação ao último levantamento da marca, enquanto a participação dos homens diminuiu neste meio. Apesar destes dados, o público feminino ainda é menor do que o masculino. Além disso, a corrida de rua segue sendo o esporte mais procurado e praticado pelos atletas, e as compras via aplicativo da plataforma já correspondem a 14% das vendas. Confira abaixo as informações disponibilizadas pela pesquisa.

Gênero - 53% dos atletas são do sexo masculino, enquanto 47% são mulheres, o que mostra um pequeno aumento em relação aos últimos anos.

Região - A região Sudeste ainda registra a maior porcentagem de esportistas com 60,2%, seguido pelas regiões Sul e Nordeste com 22,2% e 8,9%, respectivamente.

Faixa Etária - 40 anos segue sendo a média de idade dos participantes.

Melhores dias e horários de compras - Segundo o recorte, o melhor dia de compra das inscrições acontece terça-feira. Já os horários mais procurados são o do período da tarde, principalmente entre às 13h e 18h.

Modalidades mais vendidas - Entre as modalidades mais procuradas pelos atletas, a corrida de rua segue sendo a principal. 82,4% dos esportistas participam das provas de diferentes distâncias.

Média de inscritos por pedido - A média de inscritos por pedido segue a mesma de 2022 e o ticket médio ficou em R$ 85,25, um valor menos do que no último levantamento.

Veja também

